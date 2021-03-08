 Netanyahu: Türkiye ile görüşüyoruz | TÜRKİYE | DW | 11.03.2021

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TÜRKİYE

Netanyahu: Türkiye ile görüşüyoruz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreciyle ilgili olarak görüşmeler yürütüldüğünü doğruladı. Netanyahu, "Bu iyi bir gelişmedir" dedi.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye ile normalleşme sürecinde görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Bat-Yam kentinde seçim kampanyası programı çerçevesinde seçmenleriyle bir araya gelen Netanyahu, Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi.

Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu ülkelerle olan ilişkilerin, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.

Daha önce de İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu açıklamıştı.

Kıbrıs ve Yunanistan ile sıkı işbirliği

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında doğal gaz keşif ve sondaj faaliyetleri nedeniyle gerginlik yaşanırken İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile stratejik işbirliğini güçlendiren adımlar atmıştı.

Son olarak üç ülke enerji bakanları, elektrik hatlarını birbirine bağlayacak dünyanın en uzun ve en derin deniz altı kablo projesiiçin mutabakat imzalamıştı.

Üç ülke ayrıca geçen yıl Mısır, İtalya ve Ürdün'ün de katılımıyla enerji alanında bölgesel işbirliğini geliştirmek üzere Doğal Gaz Forumu kurmuştu.

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci

İsrail askerlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yaptığı ve on Türk vatandaşının öldürüldüğü baskın sonucunda Türkiye Tel Aviv Büyükelçisini merkeze çağırmış, İsrail'in Türkiye'nin tazminat gibi bazı taleplerini karşılaması üzerine 2016'da ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik mutabakata varılmıştı.

Ancak ilişkiler 2018'de İsrail'in Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalesi ve orantısız güç kullandığı gerekçesiyle yeniden gerilmiş ve Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi yeniden geri çekilmişti. İki ülke ilişkileri 15 Mayıs 2018'den bu yana büyükelçiliklerdeki geçici maslahatgüzarlar üzerinden yürütülüyor.

DHA,DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Yunanistan ve İsrail askeri işbirliğini genişletiyor

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de anlaşmazlık içinde olan Yunanistan, İsrail'le bir savunma anlaşması yaptı. Yunanistan, İsrail'den eğitim uçakları alacak ve Yunan hava kuvvetlerinin eğitimi için bir uçuş okulu kurulacak.  

"İsrail ile istihbari ilişkilerimiz devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "en tepedeki kişilerle sıkıntı yaşandığını" ifade ettiği İsrail ile istihbari ilişkilerin sürdüğünü bildirdi. Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin’i ise "özü sözü bir" biri olarak tanımladı.  

İsrail’den Yunan savunma sanayisine kritik yatırım

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde yakınlaşan İsrail ve Yunanistan savunma işbirliğini de geliştiriyor. İsrailli konsorsiyum, stratejik öneme sahip askeri araç üreticisi ELVO’nun en büyük hissedarı oldu.  

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