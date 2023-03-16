Netanyahu protestolar eşliğinde Berlin'i ziyaret ediyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Berlin ziyareti öncesinde kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Netanyahu'nun ziyareti nedeniyle bugün Brandenburger Kapısı'nda 1000 kişinin katılacağı tahmin edilen bir protesto gösterisi düzenlenmesi planlanıyor. Gösterinin İsrail'de kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırma girişimi olarak nitelenen yargı reformunu protesto etmek amacıyla düzenlendiği öğrenildi. Ziyaret sırasında güvenliği sağlamak amacıyla yaklaşık 3 bin polis görevlendirildi. Berlin'de başbakanlık binası ve cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı etrafında da bazı yerler araç, bisiklet ve yaya geçişine kapatıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile biraraya gelecek olan Netanyahu Grunewald İstasyonu'ndaki Yahudi Soykırımı Anıtı'na bir ziyaret düzenleyecek. 1941 ve 1942 yıllarında bu istasyonda yaklaşık 10 bin Yahudi trenlere bindirilerek Nazilerin çalışma, toplama ve imha kamplarına gönderilmişti. İki başbakan ardından başbakanlık konutunda öğle yemeği yiyecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Netanyahu'nun daha sonra da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda kabul edilmesi bekleniyor. Netanyahu'nun akşam saatlerinde tekrar İsrail'e döneceği kaydediliyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Steinmeier'den yargı reformuyla ilgili eleştiri

Steinmeier İsrail'de hayata geçirilmeye çalışılan yargı reformunu Netanyahu'nun ziyareti öncesinde kesin bir dille eleştirmişti. Steinmeier, Netanyahu hükümetinin "hukuk devletini dönüştürme" planının endişe yarattığını "zira Almanların her zaman İsrail'deki güçlü ve canlı hukuk devletine büyük bir hayranlıkla baktıklarını" söylemişti. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile düzenli olarak temas halinde olduğunu söyleyen Steinmeier, Herzog'un İsrail içindeki tartışmada "dengeleyici bir ses" tutturmaya çalıştığını belirtti.

Berlin ziyaretinde Netanyahu'nun gündeminde ise İran konusu var. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu ziyarette "İran'ın nükleer silahlar edinmesinin engellenmesi gerektiğini" vurgulayacak.

İsrail'de protestolarla karşılanan yargı reformu parlamentonun gündeminde. Reform, parlamentonun (Knesset), Yüksek Mahkeme kararlarını salt çoğunlukla geçersiz kılmasını mümkün kılıyor. Yasa değişikliği, Yüksek Mahkeme'nin meclisten geçen yasaları anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etme gücünü de sınırlandırıyor. Ayrıca Başbakan'ın görevden alınmasını da zorlaştırıyor. Başbakanın görevden alınması için parlamentoda dörtte üçlük çoğunluk gerekiyor ve azil süreci ancak fiziksel ya da başka sağlık sebepleri söz konusuysa başlatılabiliyor. Bu değişikliğin hakkında yolsuzluk davası süren Başbakan Benyamin Netanyahu'nun işini kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

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DW, dpa, Reuters/EC, JD