Netanyahu hâkim karşısına çıktı

Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail başbakanı olan Likud partisi lideri Benyamin Netanyahu bugün Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Dolandırıcılık, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan İsrail Başbakanı, duruşmada hakkındaki suçlamaları bir kez daha geri çevirdi. Daha önce kamuoyu önündeki açıklamalarında suçlamaları "gülünç" şeklinde nitelendiren İsrail Başbakanı, polis ve savcılığın hakkındaki iddiaları "uydurduğunu" öne sürmüştü. Netanyahu'nun ilk duruşması geçen Mayıs ayında yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

71 yaşındaki Netanyahu'nun avukatlarıyla birlikte mahkeme binasına girdiği görüntüleri İsrail medyasına yansırken, mahkeme önünde eylem yapan bazı göstericiler Netanyahu'nun tutuklanmasını talep etti. İsrail'de başbakanların dokunulmazlığı bulunmuyor ancak görevdeyken yargılanmaları durumunda istifa etmeleri de gerekmiyor.

Netanyahu hakkındaki suçlamalar

Netanyahu hakkında 2019'un Kasım ayında dava açılmıştı. Netanyahu hakkında üç yolsuzluk dosyasında 2007-2016 yılları arasında iş insanlarından 283 bin dolar değerinde uçak bileti, şampanya, puro ve mücevher alıp karşılığında bu kişilere imtiyaz sağlamak; kendisi hakkında olumlu haber yapması karşılığında bir gazetenin tirajının artmasına destek olmak ve telekomünikasyon şirketi Bezeq'e tanıdığı ayrıcalıklar karşılığında aynı şirkete ait bir internet gazetesinde hakkında olumlu haberler yazılmasını sağlamakla suçlanıyor.

İsrail'de altı hafta sonra milletvekili seçimleri yapılacak. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Likud partili İsrail Meclisi Başkanı Jariv Levin, delillerin değerlendirilmesinin 23 Mart'a ertelenmesi talebinde bulunarak aksi taldirde "yargının seçim sürecine müdahale etmiş olacağını" söyledi.

dpa,Afp/BÖ,JD

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