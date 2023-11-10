Netanyahu: Gazze'yi işgal etmeye çalışmıyoruz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Hamas ile ateşkesi reddederek İsrail’in amacının Gazze’yi işgal etmek olmadığını belirtti. Hamas İsrail'in üç hastaneye hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail'e başlattığı saldırılar sonrası İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı devam ediyor.

ABD kanalı FoxTV'ye bir demeç veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Hamas'la olası bir ateşkesi bir kez daha reddetti.

Netanyahu "Hamas ile ateşkes teslim olmak demek, teröre teslim olmak demek, İran'in terör ekseninin kazanması demek, yani İsrailli rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacak" ifadelerini kullandı.

Hamas’ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre 7 Ekim'de Hamas’ın saldırılarından sonra başlayan İsrail saldırılarında şimdiye kadar 11 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

İsrail 'den operasyonlara günde 4 saat ara

İsrail'in Filistinlilerin kaçmasına olanak sağlayacak şekilde ara vermeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten ABD Başkanı Joe Biden da ateşkes için "hiçbir olasılık" olmadığını da söyledi.

ABD, İsrail'in Perşembe gününden başlamak üzere Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarınagünde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini açıklamıştı. Beyaz Saray açıklamasında İsrail'in perşembe gününden itibaren her gün dört saat ara vereceği belirtildi.

İsrail ordu sözcüsü Richard Hecht tarafından yapılan açıklamada ateşkes olmadığında ısrar edilirken, insani yardımlar için "dört saatlik bir pencere” sağlandığı belirtildi.

Askeri taarruz ile ilgili bir takvimleri bulunmadığını kaydeden İsrail Başbakanı "Ne kadar sürerse sürsün bunu yapacağız" dedi.

Netanyahu İsrail ordusunun "olağanüstü iyi" performans gösterdiğini söyledi.

İsrail Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarına günde 4 saat ara vermeyi kabul etti Fotoğraf: Israeli Defence Forces/AFP

Netanyahu: İsrail Gazze'de kalmayacak

Netanyahu İsrail'in planının uzun vadede Gazze'de kalmak olmadığını savundu. "Gazze'yi yönetmeye çalışmıyoruz. İşgal etmeye çalışmıyoruz, biz oraya ve kendimize daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz" diyen Netanyahu, İsrail'in kimseyi yersiz bırakmaya çalışmadığını söyledi.

Gazze'nin geleceği ile ilgili sorulara istinaden Netanyahu yoksullaştırılmış ve abluka altındaki bölge "askerden, radikalizmden arındırılmalı ve yeniden inşa edilmeli" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı "Orada sivil bir hükümet bulmalıyız" dedi ancak böyle bir hükümeti kimin kuracağı konusunda detay vermedi.

Netanyahu İsrail birliklerinin Gazze'ye girmeye ve "Katilleri öldürmeye" hazır olmaya devam etmek zorunda olduğunu kaydederek "Bu, Hamas gibi bir yapılanmayı tekrar ortaya çıkmasını engelleyecektir" dedi.

Hamas’ın saldırıları öncesi İsrail ve Suudi Arabistan arasında başlayan ilişkilerde normalleşme sürecine dair de değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Hamas ile yaşananların bu diplomatik ivmelenmeyi baltalamayacağını söyledi. Netanyahu koşulların İsrail Hamas’ı yok ettikten sonra "olgunlaşacağını" aktardı.

Hamas: İsrail hastaneleri vuruyor

Öte yandan İsrail'in bombardımanı devam ediyor. Radikal İslamcı Hamas tarafından kontrol edilen Gazze'de yetkililer İsrail'in Cuma günü hastane yakınlarına en az üç hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilisi Esref El Kidra yaptığı açıklamada İsrail'in birçok hastaneye aynı anda saldırı düzenlediğini, Gazze'nin en büyük hastanesi olan El-Şifa Hastanesi’nin de hedef alındığını aktardı. İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazzeli yetkililer El-Şifa hastanesine tahminen 60 bin kişinin sığındığını belirtirken, Rantisi çocuk hastanesi ve Endonezya hastanesinin de gece boyunca ateş altında kaldığını söyledi. Bombardımanda yaralılar olduğu can kaybı bulunmadığı belirtildi. Endonezyalı yetkililer hastanenin hedef alınmasını kınadı.

AFP, rtr / SSB, BÖ

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