Netanyahu dört yıl sonra ilk kez hakim karşısında

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dört yıl önce hakkında açılan yolsuzluk davasında ilk kez hakim karşısına çıktı, suçlamaları reddetti.

Tel Aviv'de hakkında Mayıs 2020'de rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından dava açılan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yaklaşık dört yıldır devam eden yargılamada ilk kez hakim karşısına çıkarak ifade verdi. Duruşmaya katılacağını Pazartesi günü düzenlediği bir basın toplantısında duyuran ve "Mahkemede konuşacağım. Kaçmayacağım" diyen Netanyahu, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İsrail medyasına göre Netanyahu, duruşmada "uzun zamandır hakkındaki bu saçma ve asılsız suçlamaları tamamen çürütmek için bu anı beklediğini" söyledi ve kendisine yöneltilen suçlamaları "bir cadı avı" olarak nitelendirdi.

Netanyuhu'nın avukatı Amit Haddad da bunun siyasi bir dava olduğunu iddia ederek yıllar önce almış olduğu hediyelerin kurduğu dostlukların ne kadar derinliğini gösterdiğini söyledi.

Netanyahu hakkındaki suçlamalar neler?

Söz konusu davada Benyamin Netanyahu ve eşi Sara, siyasi avantaj sağlamak karşılığında milyarderlerden 260 bin Amerikan dolarından fazla değerde puro, mücevher ve şampanya gibi lüks hediyeler kabul etmekle suçlanıyor. Ayrıca Netanyahu'nun İsrail medyası ile lehte haber pazarlığı yapmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Benyamin ve Sara Netanyahu Fotoğraf: picture-alliance/ dpa

Netanyahu defalarca yargılama sürecini gecirtirmeye çalışmış, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki savaş ve Lübnan'daki çatışmaları gerekçe göstererek yargılamanın ertelenmesini talep etmişti. Netanyahu hükümetindeki bakanlar Pazartesi günü de Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle davanın ertelenmesini talep etti.

Ancak savcılık davanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının kamu yararına olduğunu savundu.

Netanyahu hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olma özelliğini taşıyor.

Mahkeme önünde toplanan çok sayıda gösterici de Netanyahu ve politikalarını protesto ederek "Yolsuzluğa karşı dokunulmazlık yoktur" yazılı pankartlar taşıdı.

AFP,dpa/HS,TY

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