Netanyahu: Bizi hiç kimse durduramayacak

Savaşın 100. gününde "Bizi hiç kimse durduramaz" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu, açıklamasıyla hem "soykırım" yaptığı iddiasıyla İsrail’e karşı açılan davayı hem de İran liderliğindeki bölgesel ittifakı hedef aldı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'deki savaşın yüzüncü günü ile ilgili açıklamasında, "Hiç kimsenin onları durduramayacağını" dile getirdi.

Cumartesi akşamı televizyonda da yayınlanan bir basın toplantısında konuşan Başbakan Netanyahu, "Bizi hiç kimse durduramaz. Ne Lahey ne Şer Ekseni ne de başka bir kimse" dedi. Netanyahu, "Şer Ekseni" tabiriyle, kendilerini "Direniş Ekseni" olarak adlandıran İran liderliğinde bölgesel bir ittifakı kastediyor. Bu ittifak içerisinde İran ile Lübnan'daki Hizbullah, Suriye'deki hükümet yanlısı güçler, çeşitli Iraklı paramiliter gruplar ve Yemen'deki Husiler yer alıyor. Son haftalarda Hamas'a destek gerekçesiyle Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine saldıran Yemen'deki Husi militanlarına karşı ABD ve İngiltere geçtiğimiz günlerde hava saldırıları düzenlemişti.

Açıklamasında, "Zafere erişene kadar devam etmek mümkün ve gereklidir ve biz de bunu yapacağız" diyen Netanyahu, Gazze'deki Hamas taburlarının çoğunun "bertaraf edildiğini" öne sürdü..

Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik açtığı "soykırım" davası

Netanyahu'nun bu açıklaması, Güney Afrika'nın Filistin halkına yönelik "soykırım" eylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın başlamasının ardından geldi. Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı olan Divan'ın merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde yer alıyor.

Davada şu ana kadar taraflar dinlenirken, davayı açan Güney Afrika, İsrail'in Filistinlilere yönelik olarak "sistematik olarak soykırım" eylemlerinde bulunduğunu iddia etti. Güney Afrika ayrıca mahkemeden İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri eylemlerine derhal son vermesi için geçici tedbirlerin alınmasını talep etti.

İsrail ise bu iddiaları reddederek kendine yönelik suçlamaları "dayanıksız" ve "absürt" olarak nitelendirdi. İsrail ayrıca Güney Afrika'nın mahkemeye "gerçeklere ve hukuka ilişkin son derece çarpık bir tablo" sunduğunu ifade ederek, Divan'a 7 Ekim'deki Hamas saldırısı sırasında yaşananlara dair videolar ve grafikler gösterdi.

Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılamanın yıllar sürebileceği belirtilirken, Divan'ın, Güney Afrika'nın İsrail'in askeri eylemlerinin derhal sona erdirilmesi yönündeki acil talebi konusunda geçici tedbir kararına dair yargısını birkaç hafta içinde açıklaması bekleniyor.

AFP,AP / DÇÜ,ET

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