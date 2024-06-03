Netanyahu: 3 şart yerine gelmeden savaş bitmeyecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, henüz Gazze'de bir ateşkes anlaşmasını kabul etmediklerini söyleyerek ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günkü açıklamasını boşa çıkardı.

31 Mayıs günü Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek Gazze konusunda sürpriz bir açıklama yapan Biden, 3 aşamalı bir ateşkes planını İsrail'in kabul ettiğini söylemiş, bölge ülkelerini aynı adımı atması için Hamas'a baskı yapmaya çağırmıştı. ABD ayrıca; Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelere arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'la ortak bir açıklama kaleme almış, metinde taraflar bir an evvel uzlaşmaya çağırılmıştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail parlamentosu Knesset'te Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısına katılan Netanyahu, "Şartlarımız yerine getirilmeden bir anlaşmaya vardığımız iddiası doğru değil" dedi.

Üç hedefe ulaşmadan savaşın bitmeyeceğini söyleyen Netanyahu, bu hedefleri; "Hamas'ın askeri ve sivil kapasitesini yok etmek", "tüm rehinelerin serbest kalmasını sağlamak" ve "Gazze'nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmayacağından emin olmak" şeklinde sıraladı.

ABD Başkanı Biden geçen Cuma yaptığı açıklamada, 3 aşamalı ateşkes planının müzakere edildiğini söyledi. Fotoğraf: Evan Vucci/AP/picture alliance

"Ara olabilir ama savaş durmayacak"

Netanyahu'nun kapalı kapılar ardında İsrailli vekillere, "Biden'ın açıklaması eksikti"dediği, "Şu aşamada bölgeden çekilmeyi kabul etmediklerini" vurguladığı belirtildi.

İsrailli devlet medyasına göre Netanyahu, çatışmalara altı hafta süreyle ara verilebileceğini ancak bunun kalıcı olarak savaşın bittiği anlamına gelmediğini de söyledi, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız" dedi.

Netanyahu, "Biden önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi; ikinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi, sadece savaşın sonunu 'tartışmak' istedi. Tartışmak ne anlama geliyor? Biz sadece kendi şartlarımız doğrultusunda tartışırız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden 31 Mayıs'taki konuşmasında, İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti. Biden anlaşmanın son aşamasında ateşkesin kalıcı hale gelerek Gazze'nin yeniden inşasının gündeme geleceğini söylemişti.

DW / MUK,TY

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