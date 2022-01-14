 Nebati: 2023’e enflasyonda tek haneyle gireceğiz | Ekonomi | DW | 14.01.2022

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Ekonomi

Nebati: 2023’e enflasyonda tek haneyle gireceğiz

Bloomberg'e bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun Ocak'ta pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi. Bloomberg'e bir açıklama yapan Nebati dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte enflasyonda mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını ve sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini belirtti. Nebati "Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında" dedi.

"Biz şu anda aralık ayının kamburunu taşıyoruz" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Yazın gerek gıda fiyatlarındaki gevşeme, ki şu an dünyada bir enflasyon da var, bu ikisinin etkisinin azaldığı bir döneme giriyoruz. Enerji ihtiyacımızın azalması, gıda fiyatlarındaki normalleşmeler bizim artık yeni bir patikaya girdiğimizi gösteren en önemli aylar olacak" diye konuştu.

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İşsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşan sefalet endeksi, son açıklanan verilere göre yüzde 47'yi geçerek AKP'nin iktidara geldiği ve 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 2002 yılındaki seviyeyi aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdan sonra enflasyondaki köpüğün alınacağını söyledi. Ancak ekonomistlere göre mevcut para ve maliye politikaları ile enflasyonun kısa vadede düşmesi çok zor.

Ekonomide 2022'nin gündemi yüksek enflasyon, bir başka deyişle 'hayat pahalılığı' olacak. Enflasyonun yeni yılın ilk yarısında yüzde 40'lara dayanması beklenirken, büyümenin yüzde 5'in altına gerileyeceği öngörülüyor.

"Kur korumalı mevduattan 300 bin kişi yararlandı"

Merkez Bankası'nın ilk çeyrekte gevşemenin etkisini izleme kararını desteklediğini ifade eden Nebati "Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını bilmiyorum. Benim görüşüm, ocak, şubat ve mart ayını şöyle bir görmemiz lazım" dedi.

Kur korumalı mevduat hesap uygulamasından yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını söyleyen Nebati "Buradan aldığımız miktar dün gece (Çarşamba) itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Şunu gösteriyor; günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık yüzde 15'i DTH'lardan geliyor. TL'den dövize gidecekler artı, dövizden buraya gelenler var, bu çok önemli ve iyi bir para" diye konuştu. Yeni enstrümanların da devreye alınacağını söyleyen Nebati "Bir enstrümanı tam bitirmeden ikincisiyle ilgili açıklama yaptığınız zaman bir kararsızlık olabiliyor" dedi.

DW / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe