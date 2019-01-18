 Neandertal geni doğurganlığı artırıyor | YAŞAM | DW | 26.05.2020

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YAŞAM

Neandertal geni doğurganlığı artırıyor

Max Planck Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre bir tür Neandertal geni taşıyan kadınlar daha doğurgan oluyor.

Neandertal insanı (model)

Neandertal insanı (model)

Almanya'da Max Planck Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, belli bir Neandertal geni taşıyan kadınlar daha fazla çocuk doğuruyor. Enstitünün Leipzig kentindeki Evrimsel Antropoloji bölümünün İsveçli Karolinska Enstitüsü ile yaptığı ortak çalışmanın ilgili sonuçları Salı günü açıklandı. Buna göre kadınlarda doğurganlığı artırıcı bir etki yapan Neandertal geni, günümüz modern insanına geçen diğer Neandertal genlerinden on kat daha fazla görülüyor.

Neandertal geni ile daha az düşük

Araştırma raporunda, Avrupa'da her üç kadından birinin progesteron adı verilen ve kadınlarda adet döngüsünü belirleyen steroit hormonunu Neandertal insanından miras aldığı belirtildi.

Bilim insanlarına göre, bu gen türü kadınların gebeliğin ilk döneminde daha az kanama yaşamasını sağladığı gibi düşük yapma olasılığını da azaltıyor.

Genetik Uzmanı Hugo Zeberg, bu sonuçlarla ilgili olarak, "Progesteron reseptörü, uygun gen türlerinin, Neandertal insanı ile karışım sonucu modern insana geçebildiğinin bir örneği" ifadesini kullandı.

"Neandertal İnsanı" yaklaşık 40 bin yıl önce nesli tükenen bir insan türünü tanımlıyor. Günümüzde dünyaya yayılan modern insana en yakın tür olan Neandertal insanlarının en eskileri günümüzden yaklaşık 400 bin yıl önce yaşadı. Bu insan türünün izlerine Avrupa, Orta Doğu, Asya'nın merkezi ve Batı Sibirya'da rastlanıyor.

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AFP / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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