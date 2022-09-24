Neşet Ertaş Belgeseli

KültürTürkiyeNeşet Ertaş Belgeseli To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoKültürTürkiye13 saat önce13 saat önceAnadolu halk müziğinin en önemli saz ve söz ustalarından Neşet Ertaş hayata veda edeli 10 yıl oldu. Bir kültürel miras olan Abdal geleneğinin son büyük temsilcisi olan Neşet Ertaş'ın hayatı ve sanatı DW Türkçe'de.https://www.dw.com/tr/ne%C5%9Fet-erta%C5%9F-belgeseli-halk-m%C3%BCzi%C4%9Finin-%C3%B6l%C3%BCms%C3%BCz-sesi/video-63221709Reklam