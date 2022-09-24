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Neşet Ertaş Belgeseli

13 saat önce

Anadolu halk müziğinin en önemli saz ve söz ustalarından Neşet Ertaş hayata veda edeli 10 yıl oldu. Bir kültürel miras olan Abdal geleneğinin son büyük temsilcisi olan Neşet Ertaş'ın hayatı ve sanatı DW Türkçe'de.

https://www.dw.com/tr/ne%C5%9Fet-erta%C5%9F-belgeseli-halk-m%C3%BCzi%C4%9Finin-%C3%B6l%C3%BCms%C3%BCz-sesi/video-63221709
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