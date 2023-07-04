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NATO - Türkiye İlişkileri
Türkiye ekonomisi

NATO - Türkiye İlişkileri

Konu

Türkiye - NATO ilişkilerine ilişkin gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

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8 Temmuz 2023

Almanlar Ukrayna'yı savaştan sonra NATO'da görmek istiyor

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Belgien Brüssel | NATO Betrrittsantrag Schweden Finnland

İsveç'in NATO üyeliği: Diplomasi trafiği sürüyor

İsveç'in NATO üyeliği: Diplomasi trafiği sürüyor

İsveç'in NATO üyeliğinin Temmuz zirvesinde gerçekleşmesine ilişkin umutlar azalırken, diplomasi trafiği devam ediyor.
Politika4 Temmuz 2023