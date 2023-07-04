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NATO - Türkiye İlişkileri
Türkiye ekonomisi
NATO - Türkiye İlişkileri
Konu
Türkiye - NATO ilişkilerine ilişkin gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.
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Haberler
08.07.2023
8 Temmuz 2023
Almanlar Ukrayna'yı savaştan sonra NATO'da görmek istiyor
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Güncel Konular
İsveç'in NATO üyeliği: Diplomasi trafiği sürüyor
İsveç'in NATO üyeliği: Diplomasi trafiği sürüyor
İsveç'in NATO üyeliğinin Temmuz zirvesinde gerçekleşmesine ilişkin umutlar azalırken, diplomasi trafiği devam ediyor.
Politika
04.07.2023
4 Temmuz 2023
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