Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU), Almanya'da faaliyet gösteren ırkçı terör örgütü. 8'i Türk, 1'i Yunan ve 1'i de Alman kadın polis olmak üzere toplam 10 kişinin ölüdürülmesi ve soygun eylemleriyle suçlanıyor.

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