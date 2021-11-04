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Nasyonal Sosyalist Yeraltı

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU), Almanya'da faaliyet gösteren ırkçı terör örgütü. 8'i Türk, 1'i Yunan ve 1'i de Alman kadın polis olmak üzere toplam 10 kişinin ölüdürülmesi ve soygun eylemleriyle suçlanıyor.

DW Türkçe'nin NSU ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

3.11.2021 - NSU – Theaterprojekt „Kein Schlussstrich“ Filmstill aus der Doku über die Trauerdemonstration „Kein 10. Opfer“ 2006 in Kassel

Yorum: NSU cinayetlerinde 10 yıl sonra tutulmayan söz 04.11.2021

Aşırı sağcı NSU terör örgütü 4 Kasım 2011 tarihinde gün yüzüne çıktı. Başbakan Merkel cinayetlerin aydınlatılacağı sözünü verdi. Marcel Fürstenau'ya göre bunu yapacak siyasi irade günümüzde hâlâ eksik.

ARCHIV - Eine Kombo aus Reproduktionen der Ostthueringer Zeitung aus dem Jahr 1998 zeigt Fahndungsbilder von Beate Zschäpe (l-r), Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Nach den drei Personen wurde damals im Zusammenhang mit einem versuchten Sprengstoffanschlag an Weihnachten 1997 gesucht. Das Trio bildete eine rechtsradikale Terrorzelle, die für eine Serie von zehn Morden, Banküberfälle und Sprengstoffanschläge verantwortlich gemacht wird. Foto: Frank Doebert/Ostthueringer Zeitung (Achtung Redaktionen: Bilder sind digital entrastert - zu dpa-KORR Vier Jahre nach dem Auffliegen des NSU-Trios: Der damalige Schock und die bis heute offenen Fragen vom 03.11.2015) +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya Türk Toplumu’ndan NSU çağrısı: Daha fazla araştırılsın 04.11.2021

Almanya Türk Toplumu, ırkçı NSU çetesinin ortaya çıkmasının onuncu yıl dönümünde çetenin daha fazla araştırılmasını istedi. NSU, 8’i Türk 10 kişiyi katletmişti.

ARCHIV - Feuerwehrleute und Polizisten stehen am 04.11.2011 in Eisenach vor einem qualmenden Wohnwagen, in dem zwei Leichen entdeckt wurden. Drei Neonazis schockten als «Zwickauer Terrortrio» die Öffentlichkeit. Die Verbrechen der rechtsextremen Terrorzelle NSU waren beispiellos - ebenso wie die Ermittlungsfehler in dem Fall. Parlamentarier mühen sich um Aufklärung, Minister arbeiten an Reformen, bei der politischen Aufarbeitung ist aber noch sehr viel zu tun. Foto: Carolin Lemuth/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

NSU: Almanya'da derin devlet kuşkusu 03.11.2021

10 yıl önce Almanya’da NSU terör örgütü ortaya çıktı. 2000-2007'de 8'i Türkiye kökenli 10 kişiyi öldüren örgüt ile ilgili hala çok sayıda soru karanlıkta.
Thueringen/ ARCHIV: Die Bildkombo zeigt Fahndungsbilder der Mitglieder der rechtsextremistischen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), Uwe Mundlos (oben l. aus dem Jahr 2009, unten l. aus dem Jahr 1998), Beate Zschaepe (oben M. aus dem Jahr 2011, unten M. aus dem Jahr 1998) und Uwe Boehnhardt (oben r. aus dem Jahr 2011, unten r. aus dem Jahr 1998). Auf der Suche nach Mitgliedern der rechtsextremen Terrorgruppe NSU hat es in der Vergangenheit zahlreiche Pannen bei den Thueringer Sicherheitsbehoerden gegeben. Thueringens Innenminister sagte am Dienstag (15.05.12) in Erfurt bei der Vorstellung eines ersten Gutachtens ueber die Entstehung des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU): Der Bericht zeigt gravierende Fehler bei Verfassungsschutz, Polizei und Staatsanwaltschaft auf. Es habe unter anderem an Abstimmungen, Informationsweitergaben und Auswertungen von Erkenntnissen gemangelt. (zu dapd-Text) Foto: BKA/Ostthueringer Zeitung/dapd

NSU terör örgütü 10 yıl önce ortaya çıktı 02.11.2021

Almanya'da bundan 10 yıl önce 4 Kasım 2011'de aşırı sağcı NSU adlı örgütün varlığı ortaya çıktı. İki üyesinin bir banka soygununun ardından intihar etmesiyle ortaya çıkan örgüt 8'i Türkiye kökenli 10 insanı katletti.
dpatopbilder - 11.07.2018, Bayern, München: Demonstranten halten bei einer Kundgebung Schilder mit Porträt Abbildungen der NSU-Opfer. In München war am Morgen der Prozess gegen den rechtsterroristischen NSU mit Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Foto: Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Alman iç istihbarat başkanı: NSU cinayetlerinde cevapsız kalan çok soru var 14.10.2021

Alman iç istihbarat teşkilatı BfV’nin Başkanı Haldenwang, terör örgütü NSU ile ilgili olarak "cevapsız kalan çok soru var" dedi, yapılan hatalarla yüzleşerek dersler çıkartılmasının önemli olduğunu söyledi.
05.06.2018 Terror suspect Beate Zschaepe, front second left, sits in the court room beside her lawyers Mathias Grasel, front third left, and Hermann Borchert, front left, in Munich, Germany, Tuesday, June 5, 2018. Zschaepe has been on trial since May 2013 as an alleged accomplice in a series of racially motivated murders by a neo-Nazi terrorist cell of the so-called National Socialist Underground (NSU) across Germany. (AP Photo/Matthias Schrader, Pool) |

Yargıtay NSU davası kararlarını onadı 19.08.2021

Sekizi Türk on kişiyi öldüren ırkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı davasında çıkan mahkûmiyet kararları Yargıtay'ca onandı. Temyiz davasını sonuçlandıran Yargıtay, kararların usule uygun olduğuna hükmetti.
ARCHIV - 16.07.2018, Hessen, Frankfurt/Main: Seda Basay-Yildiz, Rechtsanwältin, steht in ihrem Büro. Gegen 40 Polizisten in Hessen ist wegen des Verdachts auf Straftaten mit potenziell rechtsextremistischem Hintergrund ermittelt worden. Die erhobenen Vorwürfe reichten von Volksverhetzung und Bedrohung bis hin zur Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag. Ein besonders prominenter Fall waren die Untersuchungen bei der Polizei nach einem Drohschreiben gegen die türkischstämmige Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz. Das Fax war im August 2018 an ihre Privatadresse gegangen und mit «NSU 2.0» unterzeichnet. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Avukat Başay Yıldız'a cesaret ödülü 03.07.2021

Almanya’da ırkçı terör örgütü NSU davasının avukatlarından Seda Başay Yıldız, Wiesbaden kenti tarafından verilen "2021 Ludwig-Beck Cesaret Ödülü'ne" layık görüldü.

Nach der Auflösung des Frankfurter Spezialeinsatzkommandos (SEK) wegen rechtsextremistischer Chatgruppen demonstrieren linke Bündnisse in der Innenstadt von Frankfurt gegen rechte Strukturen bei der Polizei. Dabei steht auf einem Plakat der Demonstranten das Wort „Gegen“, während davor ein Polizist steht. +++ dpa-Bildfunk +++

Hessen'de 49 polis aşırı sağcı sohbetlere katıldı 16.06.2021

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, 49 polisin aşırı sağcı sohbet gruplarında mesajlaştığının ortaya çıktığını söyledi. Polisler arasında Özel Komando Birliği'nden (SEK) polisler çoğunlukta.
Symbolfoto beim Einsatz der Polizei Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) im Einsatz NRW Deutschland *** Symboloto of the police in action of the BFE police in evidence and arrest units in action NRW Germany

Almanya'da "NSU 2.0" tehdit mektupları ile ilgili gözaltı 04.05.2021

Almanya’da 2018 yılından bu yana onlarca kişiye gönderilen "NSU 2.0" imzalı ölüm tehdidi içeren aşırı sağcı mektupları yazıp yolladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Rote Rosen liegen am 24.09.2012 in Dortmund auf einem Gedenkstein für den 2006 von der rechtsextremen Terrorzelle NSU ermordeten Mehmet Kubasik. Der Stein, nur wenige Meter vom früheren Tatort entfernt, wurde in Anwesenheit der Hinterbliebenen enthüllt. Foto: Bernd Thissen/dpa

NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık anıldı 05.04.2021

NSU kurbanı Mehmet Kubaşık öldürülmesinin 15'inci yıl dönümünde Dortmund’da anıldı. Kubaşık sahibi olduğu ve çalıştırdığı büfede cinayete kurban gittiğinde 39 yaşındaydı.
ARCHIV - 16.07.2018, Hessen, Frankfurt/Main: Seda Basay-Yildiz, Rechtsanwältin, steht in ihrem Büro. Gegen 40 Polizisten in Hessen ist wegen des Verdachts auf Straftaten mit potenziell rechtsextremistischem Hintergrund ermittelt worden. Die erhobenen Vorwürfe reichten von Volksverhetzung und Bedrohung bis hin zur Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag. Ein besonders prominenter Fall waren die Untersuchungen bei der Polizei nach einem Drohschreiben gegen die türkischstämmige Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz. Das Fax war im August 2018 an ihre Privatadresse gegangen und mit «NSU 2.0» unterzeichnet. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Neonazilerin tehdit ettiği avukat: Gizli adresim Darknet'te paylaşılmış 10.03.2021

'NSU 2.0' imzalı tehditlerde endişe verici tırmanış hakkında DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan avukat Seda Başay Yıldız, can güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmeyi reddeden Hessen Eyaleti'ne dava açacak.

ARCHIV - 16.07.2018, Hessen, Frankfurt/Main: Seda Basay-Yildiz, Rechtsanwältin, steht in ihrem Büro. Gegen 40 Polizisten in Hessen ist wegen des Verdachts auf Straftaten mit potenziell rechtsextremistischem Hintergrund ermittelt worden. Die erhobenen Vorwürfe reichten von Volksverhetzung und Bedrohung bis hin zur Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag. Ein besonders prominenter Fall waren die Untersuchungen bei der Polizei nach einem Drohschreiben gegen die türkischstämmige Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz. Das Fax war im August 2018 an ihre Privatadresse gegangen und mit «NSU 2.0» unterzeichnet. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Aşırı sağcılardan tehdit alan avukattan para ödülü 21.11.2020

Almanya'da aşırı sağcı NSU 2.0 imzalı tehditler alan avukat, suçluların yakalanmasını sağlayabilecek ipucunu iletecek kişilere para ödülü vereceğini duyurunca destek mesajları yağdı.
Ditib, Türkischer Moscheenverband in Deutschland Zwei türkische Ditib- Moscheen erhielten heute erneut Drohbriefe. Ditib Generalsekraeter Abdurrahman Atasoy äußerte sich besorgt. Quelle: Ditib

Almanya’da iki camiye tehdit mektubu yollandı 06.11.2020

Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletindeki camilere eş zamanlı olarak tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi. Mektuplarla ilgili polis inceleme başlattı.
dpatopbilder - 11.07.2018, Bayern, München: Demonstranten halten bei einer Kundgebung Schilder mit Porträt Abbildungen der NSU-Opfer. In München war am Morgen der Prozess gegen den rechtsterroristischen NSU mit Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Foto: Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

NSU kitabının yazarı Özdemir: Almanya Neonazilerin değil demokratların ülkesi 26.09.2020

Almanya’da 8’i Türkiye kökenli 10 kişinin katili ırkçı NSU çetesi ilk kez Türkçe bir kitaba konu oldu. Yazar Yücel Özdemir "Neonazi-İstihbarat-Emniyet üçgeninde NSU Cinayetleri" adlı kitabı DW Türkçe’ye anlattı.
17.09.2020, Thüringen, Jena: Auf einem Plakat wird zu einer Gedenkkundgebung am zukünftigen «Enver-Simsek-Platz» in Jena-Winzerla aufgerufen. Die Namensweihung des Platzes findet am 19. September statt. Am 9. September 2000 wurde Enver Simsek in Nürnberg niedergeschossen und starb zwei Tage später. Er gilt als das erste Opfer der rassistisch motivierten Mordserie des NSU. Zwischen 2000 und 2007 wurden neun Menschen ermordet. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Enver Şimşek’in adı Jena’da bir meydana verildi 19.09.2020

9 Eylül 2000 tarihinde NSU tarafından öldürülen Enver Şimşek’in adı Almanya’nın Jena kentinde bir meydana verildi. NSU’nun her üç üyesi de bu kentte doğmuştu.
Wuerburg, City, 31.07.2020, Praesenz- und Kontakteinsatz der Polizei und Bundespolizei Bild: Polizei | Verwendung weltweit

Sağcı tehlike - Almanya'da polis zan altında 17.09.2020

Tehdit mektupları, silah depoları ve Gamalı Haç sembolleri… Alman polisinde aşırı sağcı yapılar mı var? Son dönemde ortaya çıkan vakalar bu şüpheyi doğrular nitelikte.
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