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Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU), Almanya'da faaliyet gösteren ırkçı terör örgütü. 8'i Türk, 1'i Yunan ve 1'i de Alman kadın polis olmak üzere toplam 10 kişinin ölüdürülmesi ve soygun eylemleriyle suçlanıyor.
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Almanya’da 8’i Türkiye kökenli 10 kişinin katili ırkçı NSU çetesi ilk kez Türkçe bir kitaba konu oldu. Yazar Yücel Özdemir "Neonazi-İstihbarat-Emniyet üçgeninde NSU Cinayetleri" adlı kitabı DW Türkçe’ye anlattı.