Narin'in ölümüyle ilgili soruşturmada itirafçı tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde "Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Nevzat B. mahkemede daha önce verdiği ifadeyi değiştirerek, Narin'in amcası Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm" dediğini söyledi.

Nevzat B. verdiği ifadede "Narin'in cesedinin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıktaki, Salim ile ilgili 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm' şeklindeki ifadem doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum. Daha sonra kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" dedi. Nevzat B. daha önce verdiği ifadede cesedi çuvala birlikte koyduklarını söylemişti.

Mahkemedeki ifadesinde arama faaliyetleri sırasında Salim Güran ve yanındaki jandarma personelinin, annesinin evinin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiklerini anlatan Nevzat B. "Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım" ifadelerini kullandı.

Nevzat B. cesedi gizlediğini itiraf etmişti

Nevzat B., Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de arama çalışmaları sonucu cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında, çuval içerisinde bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişi arasında bulunuyordu. Gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve amcası Salim Güran'ın eşi de yer alıyor.

Narin'in cansız bedeninin köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmasının ardından jandarma ekipleri de olay yerinde çalışma başlatmış, bu kapsamda kırmızı bir otomobilin, 21 Ağustos'ta saat 15.40'ta Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın bölgeye gelip, park ettiği ve yaklaşık 50 dakika boyunca orada kaldığı belirlenmişti. Narin son olarak kaybolduğu gün saat 15.15'te okulun güvenlik kameralarında görülmüştü. Kırmızı aracın, sıva ustası Nevzat B.'ye ait olduğunun saptanmasının ardından Nevzat B., gözaltına alınmıştı.

Nevzat B. daha önce verdiği ifadede de Narin'in amcası, mahalle muhtarı Salim Güran'ın beyaz renkli otomobili ile getirdiği, ön koltukta battaniyeye sarılı Narin'in cesedini yok etmek için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini belirtmiş ve cesedi bir çuvala koyarak dere kenarında gizlediğini itiraf etmişti.

Cezaevinde ifadesi alınan Salim Güran'ın ise hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Salim Güran'ın avukatı davadan çekildi

Narin Güran'ın ölümü ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, davadan çekildiğini açıkladı. Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğini belirten avukat Toğrul, yaptığı açıklamada, "Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de dosyada gelinen aşamada sanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delilleri de göz önünde bulundurarak, bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Öte yandan Narin Güran'ın 2009'da Diyarbakır Çocuk Hastalıları Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne bir yazı yazarak, Tülin Güran'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

ANKA, DHA/JD, MUK

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