Narin'in ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 24'e yükseldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Narin'in otopsi işlemi de tamamlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.

Gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesi, babası, iki erkek kardeşi, üç amcası ve tutuklu amcasının eşinin de bulunduğu öğrenildi.

Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda Narin'in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda adli tıp uzmanlarınca Pazar sabahı saat 10.30'da başlayan otopsi işleminin akşam saat 21.40'ta tamamlandığını da açıkladı.

Tunç, yapılacak incelemelerin ardından Narin'in kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenleneceğini vurguladı. Tunç, "Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemlerinin devam ettiğini belirten Tunç, "Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır" dedi.

Tunç dün yaptığı açıklamada ise soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verildiğini duyurmuştu.

Erdoğan: Bizzat takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, "Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız" dedi.

Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadesini kullandı.

19'uncu günde bulundu

Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cansız bedeni bu sabah Güran ailesinin evine yaklaşık iki kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi yatağında bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Narin'in cansız bedeninin öldürüldükten sonra üzerindeki giysilerle dere kenarına çuvalla getirilip dereye yerleştirildiği, üzerinin taş ve ağaç dallarıyla kapatılarak doğal bir görüntü verilmeye çalışıldığı görüldü" dedi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Cuma günü yeni bir ihbar üzerine bu bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Narin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken evinin bulunduğu mahalleye giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

Amcası tutuklu

Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri, okuduğu okulun güvenlik kamerasına yansımıştı. 21 Ağustos'ta saat 15.15'i gösterirken Narin'in dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği görülmüştü.

Soruşturma kapsamında Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Daha sonra ise Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S. G. gözaltına alındı. Amcasının aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen S.G. 2 Eylül'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Ancak Güran ailesi, tutuklanan S.G.'nin suçlu olduğuna inanmıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin'in cesedinin bulunmasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan paylaştığı açıklamada "Narin tüm Türkiye'nin yüreği oldu. Herkesin kalbi Narin'le beraber. Narin kızımıza bu caniliği yapanlar adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum" dedi.

DW/CÖ,HT

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