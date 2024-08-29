Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı kararı getirildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları dokuzuncu gününde devam ederken, olayla ilgili haberlere yayın yasağı kararı getirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "mağdur çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal ve duygusal gelişiminin korunması", "çocuğun üstün yararı", "soruşturmanın gizliliği", "delillerin karatılmasının önüne geçilmesi", "soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi", "tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği" gerekçeleriyle Narin Güran hakkındaki haber ve sosyal medya paylaşımlarına yayın yasağı getirilmesini istedi.

Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul ederek, soruşturma tamamlanana kadar tüm yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yayın yapan medyada dosya hakkında yayın yapılmasını yasakladı.

8 yaşındaki Narin Güran dokuz gündür kayıp Fotoğraf: DHA

Ne olmuştu?

21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran'ın kurs çıkışı evine dönmemesi üzerine aile ve köylülerce yapılan aramalardan sonuç alınamayınca aile akşam saatlerinde jandarma karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunmuştu. Narin'in kaybolmadan önce okul kameralarına yansıyan, saat 15.15'e ait son görüntülerinde dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer almıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, olayla ilgili bir kişinin gözaltında olduğunu açıklamıştı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise olayda 8'i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvurulduğunu belirtmiş ve "Sonuca çok yakınız" ifadesini kullanmıştı.

Soruşturma sürerken, Narin Güran'ın gözaltına alınan ağabeyinin kolundaki ısırık izinin İstanbul Adli Kurumu'nca incelendiği haberleri basına yansıdı. Bu konuda basında yer alan haberler birbiriyle çelişirken, TRT Haber adli tıp kurumu kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde Güran'ın ağabeyinin kolunda farklı ısırık izlerine rastlandığını, izlerden birinin ağabeye ait olduğunun belirlendiğini, diğer izin ise Narin'e ait olabileceği üzerinde durulduğunu duyurdu. Isırık izine ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporun Diyarbakır'a gönderildiği bildirildi.

DW / HT,UÇ

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