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Narin Güran

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Haberler

10 Eylül 2024

Türkiye genelinde Narin eylemleri: Aile politikalarına tepki

9 Eylül 2024

Erdoğan: Narin kızımızın hesabını soracağız

9 Eylül 2024

Narin kendi köyünde toprağa verildi

9 Eylül 2024

Narin'in ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 24'e yükseldi

29 Ağustos 2024

Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı

28 Ağustos 2024

Adalet Bakanı'ndan "Narin" açıklaması: Bir kişi gözaltında

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Güncel Konular

Narin'in bulunduğu Eğertutmaz Deresi

Narin'i dere yatağına taşıyan araç askeri kamerada

Narin'i dere yatağına taşıyan araç askeri kamerada

DW Türkçe'nin adlı kaynaklardan edindiği bilgilere göre Narin'in boğularak öldürüldüğü tezi üzerinde duruluyor.
Hukuk ve Adalet10 Eylül 2024
Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde arama yapan ekipler

Narin soruşturmasında itirafçı neler anlattı?

Narin soruşturmasında itirafçı neler anlattı?

Narin'in yaklaşık 12 saat süren otopsisinden ise her türlü suçu ortaya çıkaracak örnekler toplandı.
Hukuk ve Adalet9 Eylül 2024
Narin Güran'ın evinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi

Narin'i bulmak için yeni bir arama başlatıldı

Narin'i bulmak için yeni bir arama başlatıldı

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için yeni bir çalışma başlattı.
Toplum5 Eylül 2024
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Narin'in kaybolmasında çelişkili kamera kaydı

Narin'in kaybolmasında çelişkili kamera kaydı

Sekiz yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili yeni kamera görüntüleri çelişkili ifadeleri ortaya çıkardı.
Politika5 Eylül 202403:23 dak.
Narin'in köyünde devam eden arama çalışmaları

Narin'in köyünde tutuklama sonrası derin sessizlik

Narin'in köyünde tutuklama sonrası derin sessizlik

Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken Güran'ın köyü Tavşanlı'da sessizlik hakim.
Toplum4 Eylül 2024
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Kayıp Narin'in köyünde neler oluyor?

Kayıp Narin'in köyünde neler oluyor?

Diyarbakır'da Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili 8 yaşındaki kızın amcası tutuklandı, ancak hala yanıt bekleyen sorular var.
Lifestyle4 Eylül 202402:49 dak.
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