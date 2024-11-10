Narin Güran davası: Sanıkların tutukluluğuna karar verildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra bir derede cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada ara karar açıklandı.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın 3'üncü gününde, mahkeme heyeti, hâlihazırda tutuklu olan dört sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 Aralık Perşembe günü saat 09.00'a erteledi.

Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın, Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katılma talebinin kabulüne karar veren mahkeme, Baran Güran'ın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin ise reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca daraltılmış baz kayıtlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesine karar verdi.

"İsterse kıyamet kopsun"

Cumartesi günü görülen duruşmada avukatların savunmaları dinlendi.

Güran ailesinin avukatı Onur Akdağ, yaptığı savunmada, soruşturma makamını suçlayıp, "Soruşturma dosyasında başından sonuna derin devlet aklı mevcuttur. Usule aykırı tavırlar, yoğun bir şekilde bu cinayetin en ince detayına kadar ana akım medyada işlenmesi, iddia makamınca anında belgelerin servis edilmesi bize bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise Güran ailesine çağrıda bulunarak, "Aile üyelerine sesleniyorum, bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun" diye konuştu.

"Devletseniz ortaya çıkarın"

Duruşmada ayrıca mahkeme başkanı, sanıklara avukatların savunmasını sordu.

Tahliye edilmesi talebinde bulunan tutuklu Salim Güran, "Çoğu senaryo, hayali. Öyle bir şey yok. 8 yaşında bir melek. Çocuğumuzu niye öldürelim. Suçsuzum beratımı istiyorum" dedi.

Aynı şekilde suçsuz olduğunu öne süren anne Yüksel Güran ise, "Ben acılıyım. Türkiye'de, dünyada en mağdur, en acılı anne benim" dedi. "Siz devletsiniz katili ortaya çıkarın" diye konuşan Güran, "Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Kızımı artık unutmuşum, namusumun derdindeyim. Kızım gitti gitti benim namusumla oynamayın" dedi.

DHA, ANKA / BÜ, JD

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