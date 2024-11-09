Narin Güran cinayeti davasında tanıklar dinlenecek

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması üçüncü gününde sürüyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ilk gününde "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları ve davada müşteki olan baba Arif Güran ifade işlemleri tamamlanmıştı. Dün ise yaklaşık 12 saat süren duruşmada 26 tanık dinlenmişti.

Tutuklu 4 sanığın hazır bulunduğu duruşmanın üçüncü günü, avukatların savunmasıyla başladı. Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine mahkemeye getirilen 10 tanığın dinlenmesi ve Tavşantepe Mahallesi'ni gören jandarma karakoluna ait görüntülerin izlenmesi bekleniyor.

DW,ANKA / FB,EC,MUK

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