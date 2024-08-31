Narin Güran'ın amcasının aracında şüpheli DNA

21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin Güran'ın amcası S.G. gözaltına alındı. S.G.'nin otomobilinde yapılan incelemede Narin Güran'ın DNA'sı tespit edildi.

Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran'a (8) ilişkin soruşturmada gözaltına alınan amcası S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleşti. Amcanın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmada bu sabah dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, küçük kızın amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahalle Muhtarı S.G. gözaltına alındı.

S.G. neden gözaltına alındı?

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, S.G.'nin kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği eşleşti. Bu gelişme amcayı şüpheli hale getirdi.

Ayrıca amca S.G.'nin, yeğeni Narin Güran'ın en son arkadaşlarıyla görüldüğü zamandan 15 dakika sonra hızlı bir şekilde köyden ayrıldığı da tespit edildi.

21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran Fotoğraf: DHA

Anne-Baba Adli Tıp'a sevk edildi

Soruşturma kapsamında ulaşılan deliller üzerinde kıyaslama yapmak amacıyla Narin Güran'ın anne-babası, açık DNA profillerinin tespiti amacıyla kan örnekleri alınmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Narin Güran olayı nedir?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kuran kursu dönüşü 21 Ağustos'ta kayboldu. Ailesinin aramaları sonuç vermeyince Jandarma'ya haber verildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın koordinasyonunda bütün bölgede Jandarma, Polis ve AFAD ekipleri arama başlattı. Bu süreçte 130 kişinin ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. de kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Ancak izlerin Güran'a ait olmadığının tespit edilmesi üzerine ağabey serbest bırakıldı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, aramaların dokuzuncu gününde olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?