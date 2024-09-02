Narin Güran'ın amcası S.G. tutuklandı

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın tutuklanan amcası S. G.'nin ifadesine DW Türkçe ulaştı. Amca G., küçük kızın babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddiasını reddetti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 13 gündür arama çalışmaları sürdürülen Narin Güran'a ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan S. G., bugün Jandarma'daki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne, savcılık sorgusu sonrasında da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme S.G.'nin, kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

DW Türkçe, şüpheli amcanın 2 Eylül'de Jandarma'ya verdiği ifadesinin ayrıntılarına ulaştı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasından, kızının araması üzerine haberdar olduğunu belirten S. G., olay öncesinde küçük kızı görmediğini iddia etti. Aramalara katıldığını ifade eden G., telefonunun Narin Güran'ın kaybolmasından önce neden kapalı olduğuna ilişkin soru üzerine "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" iddiasında bulundu.

S. G., telefonundaki whatsapp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği soruna ise "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm whatsapp kayıtlarını sildim" karşılığını verdi.

Telefonunun ses kayıt özelliği olduğunu belirten amca G., telefonundaki ses kayıtlarını 23 Ağustos'ta silmesine ilişkin ise "Çarıklı'ya baskın olduğu akşam kendisinin bu kayıtları sildiğini" ifade etti. Telefonunda kayıtlı Tiktok ve Facebook hesaplarının bulunduğunu anlatan G., burada satılan araçları, tarımla ilgili aletleri beğendiğini, bazen de yetişkinlere özel içerikleri izlediğini anlattı.

Narin'in kaybolmasından bir gün önce toplantı

Narin'in kaybolmasından bir gün öncesini anlatan S. G., şu ifadeyi verdi:

"20 Ağustos'ta aile bireyleri olarak abim Erhan'ın evinde toplandık ve kimlere düğün davetiyesi dağıtılacağı hususu konuşuldu. Olay günü aile bireylerinin çoğu davetiye dağıtmaya gitti. Ancak ben gitmedim. Olay günü oğullarım Devran ve Uğurcan ile yapılan telefon görüşmeleri davetiye dağıtımına ilişkin olabilir."

Arabadaki DNA eşleşmesi soruldu

S. G.'nin arabasında Narin Güran'ın DNA örneklerinin çıkmıştı. Şüpheli amca, bu araca Narin'i hiç bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını öne sürdü.

PTS kayıtları neden kesildi?

Sorgu sırasında S. G.'ye küçük kızın kaybolduğu 21 Ağustos günü saat 14:33'ten sonra aracının PTS kayıtlarının kesildiği iddiası soruldu. Tarlalarında çalışan Atasoy ailesinin çocuklarını Uzunbahçe köyüne götürdüğünü, daha sonra köyde bulunan Ramazan Atasoy birlikte tarlaya geri döndüğünü iddia eden Güran, köye gittiğinde Mehmet Selim Atasoy'un eşinin kendisine su ikram ettiğini ve orada araçta onların küçük kızları ile oynadığını savundu.

Narin'in babasını tehdit etti mi?

S. G., kardeşi Arif Güran (Narin Güran'ın babası) ile aralarında husumet olduğu iddiasını da reddetti. Böyle bir şey olmadığını öne süren G., kardeşine "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" şeklinde bir söz kullanmadığını ileri sürdü.

G., Narin'i kimin kaçırdığını bilmediğini, Narin'in erkek kardeşinin de küçük kıza zarar verdiğini düşünmediğini ifadesine ekledi.

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