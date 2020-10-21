 Napoli′de sokağa çıkış yasağına karşı protesto | AVRUPA | DW | 24.10.2020

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AVRUPA

Napoli'de sokağa çıkış yasağına karşı protesto

İtalya’nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağının yürürlüğe konmasını protesto eden yüzlerce gösterici polisle çatıştı.

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İtalya'nın Napoli kentinde sokağa çıkma yasağının yürürlüğe konmasını protesto eden yüzlerce gösterici polisle çatıştı.

Napoli'de koronavirüsle mücadele kapsamında gece sokağa çıkış yasağı gece saat 23.00'te devreye girdi. Aynı saatlerde Napoli sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler Campania bölgesel hükümet binası önünde toplandı. "Kapatırsanız ödersiniz" sloganı atan göstericiler polise havai fişak ve sis bombası attı; çöp kutularını ateşe verdi.

Napoli'nin başkenti olduğu Campania bölgesinde hükümet hafta başında koyduğu sokağa çıkma kısıtlamalarını Cuma günü daha sertleştirme kararı almıştı. Karara Campania'da günlük vaka sayısının bir gün içinde yaklaşık yüzde 50 artarak en az 2 bin 280'e çıkması neden olmuştu.

Italien Neapel | Protest gegen Coronamaßnahmen Lockdown

"Bir tradjedinin kıyısındayız, ulusal bir kapanmaya ihtiyacımız var" diyen Campania Valisi Vincenzo De Luca "Her şeyi kapatmaya başlayacağız" demişti. De Luca gece sokağa çıkış yasağının 40 güne kadar sürebileceğini ifade etmişti.

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte ülke genelinde bir sokağa çıkış yasağı getirmekten şimdiye kadar imtina etti. Ancak İtalya'da geçen Pazar günü ülke genelinde geceyarısı barların ve restoranların kapalı kalmasına hükmedildi.

AFP / EC, MK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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