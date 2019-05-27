Nahles'ten istifa kararı

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) Avrupa Parlamentosu ve Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinden alınan yenilginin ardından SPD'deki tartışmalar yeni bir boyut kazandı. SPD Genel Başkanı ve Parti Meclis Grup Başkanı Andera Nahles her iki görevinden de ayrılma kararı aldı. Nahles yaptığı açıklamada, "Meclis grubu içindeki tartışmalar ve parti içinden gelen tepkiler bana bu görevleri yapmaya devam etmem için gerekli desteğin artık var olmadığını gösterdi" dedi. Nahles Pazartesi günü Parti yönetimine, Salı günü ise SPD Meclis Grubu'na istifasını açıklayacağını ifade etti.

SPD Avrupa Parlamento seçimlerinde Almanya'da yüzde 11,9 oranında oy kaybına uğrayarak yüzde 15,4 oy almıştı. CDU/CSU yüzde 27,9 oranında oy almıştı. CDU/CSU 2014 yılına göre yüzde 7,5 oranında oy kaybetmişti. Bremen Eyalet Meclisi'nde yapılan seçimlerde ise SPD 73 yıl sonra hezimete uğramıştı. SPD 73 yıl sonra ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıkamamışttı. Bu sonuçlar SPD içinde yoğun tartışmalara neden olmuş, Genel Başkan Nahles eleştirilmişti.

dpa / HT,MK

© Deutsche Welle Türkçe