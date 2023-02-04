"İşgücü göçü yasası tek başına başarılı olamaz"

Federal Çalışma Ajansı Başkanı Andrea Nahles, işgücü göçünü kolaylaştırmak için Almanya'da hükümetin hazırladığı yeni yasayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a bir mülakat veren Nahles, "Sadece yasanın ana hatlarını biliyoruz ve meslek deneyimi temelinde göç olanaklarının kolaylaştırılması bakımından doğru yöne bir adım atıldığını söyleyebilirim" diyerek, "yalnızca bu yasayla Almanya'da istihdam açığını kapatmak için ihtiyaç duyulan işçi sayısına ulaşılabileceğine inanmadığını" ifade etti.

"Aylarca bekleme süreleri var"

2013-2017 yılları arasında Almanya Çalışma Bakanı olarak görev yapan Nahles işgücü göçünü zorlaştıran birçok başka etken olduğuna dikkat çekti. Almanya'nın dış temsilciliklerinde vize almanın zor olduğuna işaret eden Nahles, "Pratikten biliyoruz ki (Almanya'ya gelmek isteyenler için) aylarca süren bekleme süreleri var" dedi. Bunun başka ülkelerle rekabette Almanya açısından bir dezavantaj oluşturduğunu söyleyen Nahles, "Biz burada sahip olduğumuz karmaşık dille İngilizce konuşan dünyaya göre zaten dezavantajlı durumdayız" dedi.

Almanya'nın yurt dışı temsilciliklerinde vize sürecinde sadece güvenlikle ilgili konuların açıklığa kavuşturulmasını öneren Nahles, "Bunun ardından işçiler ülkeye gelebilmeli ve hukuki konular Almanya'da açıklığa kavuşturulmalı" diye konuştu.

Nahles ikinci bir sorun olarak da Almanya'daki yabancılar dairelerinin personel bakımından yeterince iyi donatılmadığını ifade etti. Bavyera ve Saar gibi bazı eyaletlerde başvuru merkezleri olduğunu söyleyen Nahles diğer eyaletlerde de benzer düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Nahles Almanya'nın ayrıca işgücü göçünü cazip hale gelmek için yurt dışında daha fazla reklam yapması gerektiğini belirtti. Bu görevin Federal Çalışma Ajansı'na ait olmadığını belirten Nahles bunun için başkanlık ettiği kurumun yeterli personele sahip olmadığını belirtti.

Taslak metin Kasım ayında kabul edildi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümeti, yeni işgücü göçü yasasının ana hatlarını içeren taslak metni geçen yılın Kasım ayında kabul etti. Tasarıya göre çalışmak için Almanya'ya gelmek isteyen kalifiye işçilerde çalışma vizesi için bir iş sözleşmesine sahip olma şartı aranmayacak. Bu kişilere mesleki yeterliliğe sahip olmaları halinde altı ay süreyle iş aramaları için bir "fırsat kartı" verilebilecek.

Bu süre boyunca kişiden kendi geçimini kendi sağlaması istenecek. Gelen kişiye iş tecrübesi, dil bilgisi, yaşı ve Almanya ile bağı gibi kriterlere göre puan verilen bir sistem hayata geçirilecek. Ayrıca işgücü göçü için kriter olarak konan maaş alt sınırları düşürülecek ve Almanya dışında alınan sertifika ve yeterli belgelerinin tanınması kolaylaştırılacak. Taslağın detaylarının kanuna dönüştüğü zaman netleşmesi bekleniyor.

DW,AFP / EC,ET