Nükleer enerji santrali, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisinin üretildiği tesistir.

Nükleer santraller, başta Çernobil ve Fukuşima olmak üzere kazalarla da gündeme gelmektedir. DW Türkçe'nin nükleer santral ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.