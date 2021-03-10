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Nükleer enerji santrali, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisinin üretildiği tesistir.
Nükleer santraller, başta Çernobil ve Fukuşima olmak üzere kazalarla da gündeme gelmektedir. DW Türkçe'nin nükleer santral ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Sovyetler Birliği’nin Pripyat kentindeki Çernobil Nükleer Santralı’nda 26 Nisan 1986'da meydana gelen patlama sonrasında radyoaktif yüklü bulutlar kısa sürede Türkiye’ye de ulaştı. Sovyet yönetimi gibi Türkiye’de de felaketin boyutları gizleniyordu. Artan kanser vakaları Türkiye’ye ve özellikle Doğu Karadeniz’e Çernobil’den miras kaldı. Uzmanlarla, Çernobil’in Türkiye’ye etkilerini araştırdık.
Çevre koruma örgütü Greenpeace Fransa'da nükleer santrale Süpermen şeklinde bir Drone göndererek santralin ne kadar korunmasız olduğunu ispatlamak istedi. Uçuşa yasak bölgede uçan insansız hava aracı Fransa'nın Bugey Nükleer Santrali’nin duvarına çarptırıldı.
Çevre koruma örgütü Greenpeace'in birçok protesto eyleminde kullandığı gemi bu günlerde Dünya İklim Konferansı'nın düzenlendiği Bonn'da demir attı. Gemiyi gezdiren çevreciler iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilere dikkat çekmeye çalışıyor.