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Nükleer enerji santrali

Nükleer enerji santrali, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisinin üretildiği tesistir.

Nükleer santraller, başta Çernobil ve Fukuşima olmak üzere kazalarla da gündeme gelmektedir. DW Türkçe'nin nükleer santral ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

MERSIN, TURKEY - APRIL 03: A general view of Turkey's first nuclear power plant, Akkuyu Nuclear Power Plant (NPP), ahead of the groundbreaking ceremony at Gulnar district of Turkey's southern Mersin province on April 03, 2018. Sezgin Pancar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Erdoğan: Nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacağız 10.03.2021

Akkuyu'da nükleer güç santralinin üçüncü ünitesinin temeli, Erdoğan ve Putin'in katıldığı törenle atıldı. İki lider, ikili işbirliğinin artarak süreceği mesajı verdi.

DW Haber - 20.01.2021 20.01.2021

DW Haber'de bugün: Akkuyu Nükleer Santrali: "Bu patlatmalar bir yıldır devam ediyor"; KHK’lı hukukçu Hüseyin Galip Küçüközyiğit’ten 23 gündür haber alınamıyor; Ülkücüler neden eski yol arkadaşlarına saldırıyor?; FFP2 maskesi ne kadar koruyor?

Soldiers inspect the remains of a building damaged in an earthquake, in Petrinja, Croatia, Tuesday, Dec. 29, 2020. A strong earthquake has hit central Croatia and caused major damage and at least one death in a town southeast of the capital. (AP Photo)

Hırvatistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem 29.12.2020

Hırvatistan'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından komşu ülke Slovenya'da önlem olarak nükleer santral kapatıldı.

***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Ercan Coskun Der Widerstand gegen Waldrodung im türkischen Ida-Gebirge ist am 26.07.2020 ein Jahr alt. Im Bild sind die Umweltschützer zu sehen. Rechte: Privat

Türkiye'de 2020 yılı 'çevre' açısından yıkıcı geçti 27.12.2020

Bir yılda 1000’den fazla yeni maden ruhsatı verilerek madenciliğin çevreye verdiği zarara daha da çok imkan tanındı. Yeni çıkarılan yasalarla Türkiye Avrupa’nın çöplüğü haline döndü. İşte Türkiye’nin 2020 çevre karnesi.
ARCHIV - 19.08.2010, Sachsen, Leipzig: Ein Stromzähler zeigt in einem Mietshaus die verbrauchten Kilowattstunden an. Benzin und Diesel, Heizöl, Gas und Strom werden immer teurer - so jedenfalls fühlt es sich für die Verbraucher an. Tatsächlich aber haben sich die Energiepreise - bis auf Strom - in den vergangenen Jahren eher moderat entwickelt. Sie schwanken jedoch sehr stark. (zu dpa «Energiekosten steigen langfristig nur wenig - Ausnahme Strom») Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Türkiye'de elektrik faturası santralden eve ikiye katlanıyor 12.02.2020

Türkiye'de elektrikte birim maliyet 35-40 kuruş arasındayken, faturaya 70 kuruş olarak yansıyor. Dağıtım maliyetlerinin dalgalı ve şeffaf olmayan yapısı da elektrik faturalarına ilişkin en temel şikayet konusu.

Çernobil'in Türkiye'deki izleri 30.08.2019

Sovyetler Birliği’nin Pripyat kentindeki Çernobil Nükleer Santralı’nda 26 Nisan 1986'da meydana gelen patlama sonrasında radyoaktif yüklü bulutlar kısa sürede Türkiye’ye de ulaştı. Sovyet yönetimi gibi Türkiye’de de felaketin boyutları gizleniyordu. Artan kanser vakaları Türkiye’ye ve özellikle Doğu Karadeniz’e Çernobil’den miras kaldı. Uzmanlarla, Çernobil’in Türkiye’ye etkilerini araştırdık.
***ACHTUNG: Verwendung nur durch die türkische Redaktion zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung.*** 2018 +++ Geplantes aber zurückgezogenes AKW-Projekt im Gebiet von Sinop. Es wurden über 200.000 Bäume gefällt. SINOP'DA NUKLER GUC SANTRALININ INCEBURUN MEVKIINDEKI BU ALANDA YAPILMASININ PLANLANDIGI BELIRTILDI. FOTO:SAMSUN-DHA

Sinop’ta nükleer santral projesinin durdurulması iptal anlamına gelmeyebilir 02.07.2019

Sinop Nükleer Karşıtı Platform’a göre Erdoğan’ın “santralin istediğimiz gibi ilerlememesi üzücü” sözleri projenin iptalini göstermiyor. Açıklamanın, projenin “şimdilik” durdurulduğuna işaret ettiği vurgulanıyor.
MERSIN, TURKEY - APRIL 03: A general view of Turkey's first nuclear power plant, Akkuyu Nuclear Power Plant (NPP), ahead of the groundbreaking ceremony at Gulnar district of Turkey's southern Mersin province on April 03, 2018. Sezgin Pancar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Akkuyu'daki “çatlak” bilmecesi 14.05.2019

Akkuyu Nükleer Santrali’nin “temelinde çatlak oluştu” iddiasını resmi kurumlar yalanlamadı. İddiayı endişeyle karşılayan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı “Çatlama neden oluştu?” sorusuna yanıt bulamadıklarını söyledi.

--FILE--A Chinese clerk counts RMB (renminbi) yuan banknotes at a bank in Huaibei city, east Chinas Anhui province, 6 November 2013. Interest rates in Chinas money markets stabilised on Thursday (26 December 2013) but concerns remain over high levels of debt in the economy at a time when growth is slowing and the central government is predicting a third consecutive year of slowdown. Chinas economy is expected to have grown 7.6 per cent in 2013 from a year earlier, according to a report submitted by the State Council, Chinas cabinet, to the countrys largely ceremonial parliament this week. If the forecast is correct, it will be the lowest growth rate for the worlds second-largest economy since 1999, when the economy also expanded by 7.6 per cent, and lower than 2012s expansion of 7.7 per cent. But Chinas money markets remained calm after the central banks injection of liquidity into the system earlier this week following two weeks of turmoil in the interbank market. The Peoples Bank of China refrained from open market operations as jitters among lenders eased after its decision to inject 29 billion yuan ($4.8 billion) into the financial system on Tuesday.

Türkiye yüzünü Çin'e dönüyor 10.08.2018

Türkiye gelecek dönemde, Çin tahvil piyasasından borçlanmayı planlıyor. Ayrıca nükleer santral, İstanbul’a 3 katlı tüp tünel projeleri gibi Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri ile de Çin yatırımının çekilmesi gündemde.

Greenpeace'den nükleer santralde Süpermen testi 04.07.2018

Çevre koruma örgütü Greenpeace Fransa'da nükleer santrale Süpermen şeklinde bir Drone göndererek santralin ne kadar korunmasız olduğunu ispatlamak istedi. Uçuşa yasak bölgede uçan insansız hava aracı Fransa'nın Bugey Nükleer Santrali’nin duvarına çarptırıldı.

***Archivbild*** Atomkraftwerk Grundremmingen, in Abenddaemmerung mit leuchtendem Stopschild im Vordergrund, Deutschland, Bayern, Grundremmingen | nuclear power station, Germany, Bavaria, Grundremmingen | Verwendung weltweit

Alman hükümeti nükleerden çıkış tazminatı ödeyecek 23.05.2018

Alman hükümeti, Almanya’nın 2023 yılına kadar nükleer enerji santrallerini kapatma kararından etkilenen iki büyük enerji şirketine tazminat ödenmesine karar verdi.

An aerial view shows Kansai Electric Power Co's Ohi nuclear power plant's No. 4 reactor (front) in Ohi, Fukui prefecture, in this file photo taken by Kyodo July 19, 2012. Japan is set to be nuclear power-free, for just the third time in more than four decades, and with no firm date for re-starting an energy source that has provided about 30 percent of electricity to the world’s third-largest economy. Kansai Electric Power Co's Ohi No.4 reactor is scheduled to be disconnected from the power grid late on September 15, 2013, and then shut for planned maintenance. It is the only one of Japan's 50 reactors in operation after the nuclear industry came to a virtual halt following the March 2011 Fukushima disaster. REUTERS/Kyodo (JAPAN - Tags: ENERGY BUSINESS) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. MANDATORY CREDIT. NO

Japonya'da iki nükleer reaktör yeniden devreye giriyor 27.11.2017

Japon hükümeti nükleer politikalarını devam ettirme konusunda kararlı görünüyor. Fukui Valisi protestolara rağmen, bu bölgedeki iki nükleer reaktörün yeniden devreye girmesine yeşil ışık yaktı.

Protesto gemisi iklim konferansına demir attı 08.11.2017

Çevre koruma örgütü Greenpeace'in birçok protesto eyleminde kullandığı gemi bu günlerde Dünya İklim Konferansı'nın düzenlendiği Bonn'da demir attı. Gemiyi gezdiren çevreciler iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilere dikkat çekmeye çalışıyor.
Ein Mitglied des Rettungsteams des Technischen Hilfswerks (THW) zeigt Jodtabletten am Dienstag (15.03.2011) in Tome. Das Team des THW war am Sonntag in Japan angekommen um Überlebende des Tsunami vom Freitag (11.03.2011) zu retten. Foto: Hannibal dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Aachen’da halka nükleer felaket riskine karşı iyot dağıtılıyor 01.09.2017

Almanya’nın Aachen kentine 70 kilometreden az mesafede bulunan Belçika’nın Tihange 2 nükleer santralinde kaza yaşanması ihtimaline karşı Aachen halkına tedbir amacıyla iyot hapları dağıtılıyor.
13.02.2016++++++A Reuters reporter measures a radiation level of 9.76 microsieverts per hour in front of Kumamachi Elementary School inside the exclusion zone in Okuma, near Tokyo Electric Power Co's (TEPCO) tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant, Fukushima Prefecture, Japan, February 13, 2016. Survivors exposed themselves to high levels of radiation five years ago while searching for family members swept away by the tsunami that triggered meltdowns at Japan’s Fukushima nuclear plant. The disaster in March 2011 killed nearly 16,000 people along Japan's northeastern coast and left more than 2,500 missing. Family members continue to look for the bodies of their missing loved ones, when access to the area is permitted, as they still try to bring closure to their loss. REUTERS/Toru Hanai (c) Reuters/Toru Hanai

Greenpeace Iitate’nin yerleşime açılma planlarına tepkili 21.02.2017

Japon hükümeti Fukuşima’da 6 yıl önce gerçekleşen nükleer santral faciasından sonra boşaltılan bir köyü yerleşime açmak istiyor. Çevreciler bölgenin henüz güvenli olmadığını savunarak plana karşı çıkıyor.
This picture taken in Flamanville, northwestern France on November 16, 2016, shows the construction site of the European Pressurised Reactor project (EPR). Finnish utility TVO said on November 16, 2016, it was alarmed by the French nuclear industry's restructuring plans after France's Areva, which is building its troubled nuclear reactor, the same kind than the Flamanville's one, confirmed the sale of its reactor business. / AFP / CHARLY TRIBALLEAU (Photo credit should read CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images)

Fransa’da nükleer santralde patlama 09.02.2017

Fransa’nın Flamanville Nükleer Santrali’nde bir patlama meydana geldi. Fransız yetkililer 5 kişinin hafif yaralandığını ve bir nükleer tehlikenin söz konusu olmadığını açıkladı.
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