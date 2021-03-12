 Myanmar’da güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı: Ölü sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 27.03.2021

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DÜNYA

Myanmar’da güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı: Ölü sayısı artıyor

Myanmar’da ülkenin farklı kentlerinde askeri darbeyi protesto etmek için sokağa çıkan göstericilere ateş açıldı. Protestolarda en az 59 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Myanmar Yangon | nach Militärputsch | Protest

Myanmar'da güvenlik güçlerinin ülkenin birçok kentnde darbeyi protesto etmek için sokağa dökülen çok sayıda göstericiye ateş açtığı bildirildi. Bazı yerel basın kaynaklarda ölü sayısının 59 olduğu bazı kaynaklarda ise 90'ı aştığı belirtildi.Irrawaddy Newsadlı haber portalında, güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesi sırasında yaşları 7, 10 ve 13 olan üç çocuğun hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Ülkede darbe karşıtlarının eylemlere katılmaları halinde "başlarından ve sırtlarından vurulabilecekleri" yönündeki uyarılara rağmen, Yangon, Mandalay ve diğer bölgelerde on binlerce kişi sokaklara çıktığı bildirildi. Askeri cuntanın ise artan ölü sayısına rağmen "Silahlı Kuvvetler Günü" kutlamalarına devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin ülkenin en az 28 kentinde darbe karışıtı gösterilere müdahale ettiği ifade ediliyor.

Böylece askeri darbenin gerçekleştirildiği 1 Şubat'tan bu yana öldürülen sivillerin sayısı 400'e yaklaştı. Darbe karşıtı grup Ulusal Meclisi Temsil Komitesi'nin (CRPH) Sözcüsü Dr. Sasa, "Bugün silahlı kuvvetler için bir utanç günü'' diye konuştu. Sözcü, generallerin 300'den fazla masum sivili öldürdükten hemen sonra Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladıklarını kaydetti. Başkent Nay Pyi Taw'da'taki askeri geçide başkanlık eden General Min Aung Hlaing ise seçim sözünü yineledi, ancak bir tarih vermekten kaçındı. General, "ordunun ulusun tamamıyla demokrasiyi korumak adına el ele vermek istediğini” söyledi.

Myanmar | nach Militärputsch | Tag der Streitkräfte

ABD Büyükelçiliği: Kültür merkezine ateş açıldı

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'daki Amerikan kültür merkezine de ateş açıldığı belirtildi. Elçilik sözcüsü yaptığı açıklamada olayda yaralanan olmadığı, incelemelerin devam ettiğini belirtti.

ABD, 1 Şubat'ta askeri darbenin gerçekleştirildiği ülkede yaşananları sert biçimde eleştiriyor.

Myanmar Mandalay | nach Militärputsch | Protest, Verletzter

AB ve Birleşik Krallık'tan kınama

Yangon'daki Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık temsilcilikleri ülkede silahsız sivillerin öldürülmesini kınadı. AB Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "76. Myanmar Silahlı Kuvvetler Günü bir terör ve yüzkarası günü olarak kalacaktır. Çocuklar da dahil, silahsız sivillerin öldürülmesi meşru kılınmayacak eylemlerdir'' denildi.

Birleşik Krallık'ın açıklamasında da güvenlik güçlerinin silahsız sivilleri vurarak kendilerini itibarsızlaştırdıkları ifade edildi.

rtr,AFP /SÖ, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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