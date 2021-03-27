Myanmar'da askeri darbeye karşı "çöp grevi"

Myanmar'da yaklaşık iki ay önce yapılan askeri darbeye karşı protestolar sürüyor. Sivil itaatsizlik hareketi, askeri darbeyi protesto için Myanmarlılara çöplerini ana caddelerdeki kavşaklara bırakma çağrısı yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, "Çöp de askeri cuntaya karşı koymak için bir silahtır. Hep birlikte çöp torbalarımızı ve evlerimizdeki diğer süprüntüleri caddelere fırlatalım" ifadelerine yer verildi. Ülke ekonomisinin önemli merkezlerinden Yangon'da çekilen fotoğraflarda kentin sokaklarında çöp yığınları oluştuğu görüldü.

Medyada yer alan haberlere göre, ülkenin birçok bölgesinde protesto eylemlerine bugün de devam edildi.

Yangon'da çöp yığınları oluştu

Yangon'un Güney Dagon bölgesinde dün akşam düzenlenen protesto eylemine yine emniyet güçlerinin müdahale ettiği bildirildi. Gece silah sesleri duyulduğunu aktaran görgü tanıkları, sabahleyin de sokakta yanmış bir insan bedeni bulunduğunu aktardı. Emniyetten veya askeri hükümetten, olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

En az 510 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'da, yaklaşık iki ay önce gerçekleşen askeri darbeyi protesto için düzenlenen gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu en az 510 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Myanmar'daki Siyasi Tutuklulara Yardım Birliği (AAPP), sadece geçen cumartesi günü 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gözlemciler, protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının daha yüksek olabileceğini belirtiyor. AAPP darbe sonrasında 2 bin 574 kişinin tutuklandığını ve 120 kişi hakkında tutuklama kararı çıkartıldığını bildirdi.

Gösterilere emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu en az 510 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor

Sivil itiaatsizlik hareketinin yürüttüğü kampanyada protesto gösterierinin yanı sıra yapılan grevler ekonominin birçok alanını felce uğratıyor. İş yerlerinde sıklıkla grev yapılıyor, askeri darbeyi protesto için iş bırakma eylemi yapanlar arasında hekim, hemşire ve öğretmenlerin bulunduğu belirtiliyor.

Silahlı etnik gruplardan tehdit

Askeri darbe ülkedeki etnik grup arasında da hoşnutsuzluk yaratıyor. Silahlı etnik gruplar, şiddet sona ermediği takdirde halka destek verme tehdidinde bulundu. Myanmar Ulusal Demokratik Ordu Birliği, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu yayımladıkları ortak açıklamada, askeri hükümete göstericileri öldürmeye son verme çağrısı yaptı. Soruna siyasi bir çözüm talep eden üç etnik grubun temsilcileri, aksi takdirde kendilerini savunmak üzere "Myanmar'da ilkbahar devrimi" için bir araya gelen bütün etnik gruplarla işbirliği yapacaklarını bildirdi.

Myanmar'da resmi olarak kabul edilen 135 etnik grup yaşıyor. Ülkenin kuzeyindeki Kachin ile doğusundaki Shan bölgelerinde özerklik talep eden silahlı etnik gruplar ile Myanmar askerleri arasında son zamanlarda çatışmaların arttığı belirtiliyor.

Reuters,dpa/JD,EC

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