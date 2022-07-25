Myanmar'da askeri cunta dört muhalifi idam etti

Myanmar'da askeri cunta, ülkedeki "terör eylemlerini" yönetmekle suçlanan dört aktivisti idam etti. Ülkede 1988 yılından beri hakkında idam cezası verilen mahkûmların infazı gerçekleştirilmiyordu.

Myanmar'da cunta rejimi, ülkedeki "terör eylemlerini" organize ettiği öne sürülen dört aktivisti idam etti.

Myanmar'da geçen Ocak ve Nisan aylarında kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen duruşmalarda idam cezasına çarptırılan dört mahkûm, Şubat 2021'de askeri darbeyle iktidara gelen orduya karşı silahlı mücadele veren isyancılara yardımcı olmakla suçlanıyordu.

İdam edilen mahkûmlar arasında eski bir milletvekili olan hip-hop sanatçısı Phyo Zeya Thaw ve demokrasi savunucusu Kyaw Min Yu da bulunuyor. Her iki isim de geçen ayki temyiz davalarını kaybetmişti. Phyo Zeya Thaw, geçen yılki askeri darbede iktidardan indirilen Aung San Suu Kyi'ye yakın isimlerden biriydi. İnfazı edilen diğer isimlerse Hla Myo Aung ve Aung Thura Zaw oldu.

Mahkûmların ne zaman infaz edildiğine dair resmi açıklama yapılmadı. Ancak idam edilen aktivistlerin ailelerine yakın bir kaynak, dpa'ya yaptığı açıklamada, mahkûmların dün sabah asıldığını söyledi.

Darbenin ardından Myanmar dışından kurulan ve askeri cunta tarafından yasa dışı olarak kabul edilen Ulusal Birlik Hükümeti, aktivistlerin idam edilmesini kınadı.

Askeri darbeyle devrilen Aung San Suu Kyi hâlen hapiste Fotoğraf: Philip Fong/AFP/Getty Images

Askeri cuntaya yönelik uluslararası eylem çağrısında bulunan sürgündeki hükümetin başkanının sözcüsü Kyaw Zaw, "Uluslararası toplum, bu acımasızlığı cezalandırmalı" dedi.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin İnsan Hakları Bakanı Aung Myo Min de idam edilen mahkûmların herhangi bir şiddet olayına karışmamış olduğunu belirterek bu aktivistler hakkındaki suçlamaları yalanladı. Associated Press'e konuşan Aung Myo Min, "Onları ölümle cezalandırmak, halkı korkuyla yönetmenin bir yolu" dedi.

Myanmar'da cunta yönetimi son 1,5 yıl içinde onlarca darbe karşıtı aktivisti idam cezasına çarptırdı. Ancak Myanmar'da 1988 yılından beri hiçbir mahkûm idam edilmemişti.

Tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Kamboçya'nın af çağrılarına rağmen gerçekleştirilen infazlar, uluslararası kamuoyunun tepkisine neden oldu.

Yangon'daki ABD elçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, demokrasi yanlısı liderlerin ve seçilmiş yetkililerin temel özgürlüklerini ifa ettikleri içiçn askeri rejim tarafından idam edilmesini kınıyoruz" denildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi de demokrasi aktivistlerinin idam edilmesinin Myanmar'ı uluslararası toplumda daha da yalnızlaştıracağını belirtti. Hayaşi, söz konusu infazların, Japonya'nın Myanmar'daki sorunun barışçıl şekilde çözümü ve tutukluların serbest bırakılması için defaatle yaptığı çağrılarla da ters düştüğünü ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian ise Myanmar'daki tüm tarafların sorunları anayasal çerçeve içinde çözmeye çalışması gerektiğini söylemekle yetindi.

Günlük basın brifinginde açıklamalarda bulunan Zhao, gerçekleştirilen infazların, Myanmar'a daha önce uzlaşı çağrısında bulunan Pekin'in bu beklentisini karşılayıp karşılamadığı yönündeki soruya, Çin'in her zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesiyle hareket ettiği yanıtını verdi.

DW,AFP,rtr,AP,dpa/CÖ,EC