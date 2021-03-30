Myanmar’da 19 kişi idama mahkum edildi

Myanmar'da iki ay önce yapılan askeri darbeyi protesto için düzenlenen gösterilere müdahale giderek şiddetleniyor. Medyada yer alan haberlere göre ülkede son olarak 19 kişi idama mahkum edildi.

Orduya ait Myawaddy televizyonu söz konusu 19 kişinin bir ordu mensubunun yakınınını öldürmekten suçlu bulunduğunu duyurdu. İdama mahkum edilenlerden 17'sinin henüz yakalanmadığı belirtildi. Söz konusu saldırının ordunun resmi anma günü olan 27 Mart'ta, savaş hukukunun geçerli olduğu Yangon'un Kuzey Okkalapa semtinde düzenlendiği açıklandı.

Yerel medya ve burada yaşayanların aktardığına göre ise idama mahkum edilenler hükümete liderlik eden San Suu Kyi'ye yapılan askeri darbeyi protestolara katılan siviller. Görgü tanıkları 27 Mart'ta ordunun protestoculara uyguladığı şiddet sonucu 100'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Darbenin ardından ordu mensuplarının yakınları ve polisler ülkede protestolara katılan silahsız sivilleri başından hedef alarak öldürmekle suçlanıyor. Kuzey Okkalapas sakinlerinden Min Min Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, 27 Mart'ta da polisler ve ordu mensubu yakınlarının sivilleri öldürdüğünü ve evlerini ateşe verdiğini açıkladı. Ordunun söz konusu semtte bir ordu mensubunun cesedine ulaştığını ve ardından ise çok sayıda sivili tutukladığını aktardı.

Ordu Cuma günü yaptığı açıklamada bir yıl ilan edilen olağanüstü halin altı ay ya da daha uzun süre uzatılmasının planlandığını duyurdu. Sözcü Zaw Min Tun Amerikan CNN Televizyonu'ya verdiği demeçte, aynı zamanda "özgür ve adil seçimlerin" organize edileceğinin güvencesini verdi.

"Bago'da 80'den fazla insan öldü"

Medyada yer alan haberlere göre ise ordunun protestoculara uyguladığı şiddet giderek tırmanıyor. Cuma günü Bago kentinde darbeyi protesto edenlere müdahalesinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İnsan hakları savunucularına göre müdahalede 80'den fazla insan yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde protesto gösterileri Cumartesi günü de devam etti.

Kuzeydeki Shan eyaletinde ise çok sayıda polisin, silahlı etnik bir grup tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Myanmar Now adlı internet portalı görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberde Lashio kenti yakınlarındaki karakola düzenlenen saldırının bir saat sürdüğünü duyurdu. Olay yerine orduya ait bir helikopter geldiğinde saldırganların çekildiği, karakolun ateşe verildiği çok sayıda güvenlik görevlisinin bu nedenle yaralandığı açıklandı. Kaç polisin öldüğü konusunda ise bilgi verilmedi.

Silahlı etnik gruplardan orduya uyarı

Myanmar'da silahlı üç etnik gruptan oluşan ittifak, şiddet sona ermediği takdirde halka destek verme tehdidinde bulunmuştu. İttifak Mart sonunda yaptığı açıklamada cuntanın şiddeti sona erdirmemesi halinde halkı destekleyeceğini belirtmişti. Yeni askeri yönetimin siyasi krizi çözmek ve halkın taleplerine yanıt vermek zorunda olduğu bildirilen açıklamada, ordunun bu talepleri yerine getirmemesi halinde vatandaşlara kendilerini savunmaları için yardım sunulacağı ifade edilmişti.

Myanmar'da resmi olarak kabul edilen 135 etnik grup yaşıyor. Ülkenin kuzeyindeki Kachin ile doğusundaki Shan bölgelerinde özerklik talep eden silahlı etnik gruplar ile Myanmar askerleri arasında son zamanlarda çatışmaların arttığı belirtiliyor.

dpa, rtr / HT,JD

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