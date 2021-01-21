"Mutasyonlu Covid-19 daha ölümcül olabilir"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde görülen mutasyona uğramış yeni koronavirüs türünün daha ölümcül olabileceğine ilişkin somut bazı bulgulara ulaşıldığını duyurdu. Johnson, bugün düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’de daha hızlı bulaş özelliği tespit edilmiş olan mutasyona uğramış Covid-19 türüyle ilgili yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Johnson, "Şimdi de görünen o ki mutasyon, virüsün daha hızlı bulaşmasına ilaveten, daha yüksek ölüm oranlarıyla da ilintili, bu yönde bazı bulgulara ulaşıldı" dedi.

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Bununla birlikte Johnson, mevcut bilgi ve bulguların, onaylanmış koronavirüs aşılarının, hem ilk hem de yeni tür virüse karşı etkili olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

İngiliz Hükümeti’nin Bilim Başdanışmanı Patrick Vallance, ulaşılan yeni bulgulara ihtiyatlı bir yaklaşım sergilenmesini istedi. Bu bulguların bu aşamada sadece ilk veriler ışığında yapılan ön inceleme sonuçlarına dayandığına, kesin bilgiler paylaşabilmek için daha derinlemesine, kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğine dikkat çeken Vallance, "Bu veriler henüz kesin bir sonuç ortaya koymuyor" sözlerini kaydetti.

Bununla birlikte Patrick Vallance, "koronavirüsün yeni türünün bulaştığı kişilerde ölüm riskinin daha yüksek olduğuna dair kanıtlar olduğunu" da teyit etti. Vallance, onaylanmış Covid-19 aşılarının, İngiltere’de tespit edilmiş olan virüs türüne karşı etkili olacağına güvenlerinin tam olduğunu vurgularken, buna karşın Brezilya ve Güney Afrika’da tespit edilen Covid-19 türlerinin aşılara karşı daha dirençli olabileceklerine işaret etti.

Belçika’dan seyahat yasağı

Bu arada virüsün mutasyonuyla ilgili endişeler devam ederken Belçika önlemlerini sertleştiriyor. Belçika Başbakanı Aleksander De Croo, önümüzdeki hafta itibariyle zorunlu haller dışında, yurt dışına seyahatlerin yasaklanacağını duyurdu. "İnsanlar seyahat ederken, virüs de onlarla seyahat ediyor" diyen De Croo, İngiltere, Güney Afrika ve Güney Amerika’dan gelecek olanların da 10 gün süreyle karantinada kalmak zorunda olacaklarını kaydetti.

Önümüzdeki hafta itibariyle mart ayına kadar Belçika’dan ancak önemli iş seyahatleri ile aile ve insani nedenlerle gerekli olan seyahatler gerçekleştirilebilecek.

dpa,Reuters / DA,ET

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