Sarıgül'ün partisi TDP, CHP ile birleşiyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül partisinin Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada CHP ile birleşme çalışmalarının başladığını duyurdu.

"Hayatta bazı dönüm noktaları vardır" diyen Sarıgül, "Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir. Bir karar vermek zorunda kalırlar ve verdikleri kararla tarihe geçerler" dedi. Kuruldukları günden beri yana demokratik parlamenter sistemi savunduklarını söyleyen Sarıgül, parti meclisinin CHP lideri, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını hatırlattı.

"Zaman uzlaşma ve kucaklaşma zamanıydı" diyen, Sarıgül hiçbir talepleri olmadığı halde CHP tarafından 14 Mayıs'taki milletvekilliği seçiminde kendisinin Erzincan'dan milletvekili adayı gösterildiğini belirtti.

Seçimlerin adil ve eşit bir bir ortamda yapılmadığını ifade eden Mustafa Sarıgül, "Devletin gücünü elinde tutanlar bunu acımasızca kullandılar" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz"

Şimdi Türkiye'nin önünde yeni bir dönem olduğunu söyleyen Sarıgül, "Seçimler öncesinde ve sonrasında muhalefeti ve adayları dizayn ettiler. Şimdi bu yönetime karşı olanların direncini bozmak istiyorlar. Ya bu sistemden yana olacağız ya da bu sisteme karşı olmaya Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sistemin devam etmesi halinde devletimiz bir parti devleti haline gelecek. Meclis de göstermelik olacak. Türkiye uygar dünyanın bir üyesi olmaktan çıkacak" ifadesini kullandı.

Partisinin verdiği kararla "tarihin doğru tarafında yer alacağını" dile getiren Sarıgül şöyle devam etti:

"Bir insanın akrabasını seçme şansı yok ama siyasi akrabaları seçme şansımız var. Bu akrabalıklarımızı, dostluklarımızı inşallah ömür boyu sürdüreceğiz. TDP ile CHP birleşme çalışmaları bugün itibarıyla başlamıştır. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül 6 Mart'ta yaptığı açıklamada 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı. Seçim sonrasında da partisinin Kılıçdaroğlu'na desteğinin süreceğini duyurmuştu.

DW / HT,JD

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