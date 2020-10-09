Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümü Meclis'e taşındı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile polislik görevinden ihraç edilen ve dört yıldır tutuklu bulunan Mustafa Kabakçıoğlu'nun tutuklu bulunduğu Gümüşhane Cezaevi'ndeki hücresinde bir plastik sandalye üzerinde hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması tartışmalara yol açtı. Kabakçıoğlu'nun hücresinin içinde bulunduğu kötü koşulları gösteren fotoğraflar, meclis gündemine de taşındı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, fotoğrafların "cezaevindeki pandemi koşullarının insan onuruna yakışır şekilde olmadığı izlenimini gözler önüne serdiğini" belirterek Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Gül'e cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler arasında kaç ağır hastanın bulunduğunu ve 2020 yılında kaç tutuklu ve hükümlünün cezaevlerinde hayatını kaybettiğini soran Karaca, Kabakçıoğlu'nun ölüm sebebinin açıklanmasını istedi.

Önergesinde sosyal medyaya yansıyan fotoğraflara işaret eden Karaca, Kabakçıoğlu'nun ölü olarak bulunduğunda sandalyede oturur halde olmasının sebebi ve gerekçesini de sordu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili inceleme yapmak üzere iki müfettiş görevlendirdi.

"Ailesi öldürüldüğünden şüphe ediyor"

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da olayla ilgili TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ailesinin Kabakçıoğlu'nun öldürüldüğünden şüphelendiğini söyledi. Söz konusu fotoğrafların 48 gündür dosyada olduğuna dikkat çeken Gergerlioğlu, "Geçtiğimiz gün bu kamuoyuna aksetti, biz de hem sosyal medyamızdan duyurduk hem de kamuoyu bunu gördü, büyük tepki gösterdi. Bu fotoğrafa büyük tepki gösterildi neden; tek kişilik, bakımsız, kötü ve kirli bir karantina hücresinde yapayalnız bir insan, tükenmiş, bitmiş bir insan hayatının son anlarını yaşamış ve bu dünyaya veda etti" şeklinde konuştu.

Bu ölümün cezaevlerindeki on binlerce kişinin içinde bulunduğu koşulları gösterdiğine dikkat çeken Gergerlioğlu, önceki gün de Twitter'dan yaptığı Kabakçıoğlu'nun tahliyesine dört ay kala hayatını kaybettiğine dikkat çekerek ölümünde ihmaller olduğunu iddia etti.

Savcılık: Soruşturma başlatıldı

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklamasında, Kabakçıoğlu'nun 27 Ağustos'ta rahatsızlandığının bildirildiğini, ancak hastaneye gitmeyi kabul etmediğini belirterek Kabakçıoğlu'nun 29 Ağustos sabahı hücresindeki sandalyesinde hayatını kaybetmiş şekilde bulunduğunu ifade etti. Koronavirüs testinin negatif çıktığı vurgulanan açıklamada, otopsi raporunun ise henüz savcılığa ulaşmadığı kaydedildi.

Başsavcılık ayrıca soruşturma ile ilgili bazı bilgi ve belgelerin basına ve sosyal medya platformlarına sızdırılması ile ilgili de soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasında "TCK'nın sair hükümleri doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, bu tip haberlerin kasıtlı ve marjinal gruplar tarafından toplumda infial yaratmak amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir" denildi.

DW/HS,JD

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