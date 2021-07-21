Mustafa Akıncı

Çavuşoğlu: Böylesine dürüst olmayan siyasetçiyle çalışmadım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'nın "The Guardian" gazetesine verdiği demeçteki Hatay benzetmesiyle ilgili olarak "Bunlar Türkiye'de veya KKTC'de gündeme mi geldi de bunları konuşuyoruz?" dedi.