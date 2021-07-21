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Mustafa Akıncı

Mustafa Akıncı, Kıbrıslı siyasetçi. Bağımsızlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanıdır.

DW Türkçe'nin Mustafa Akıncı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Turkish Cypriot leader and candidate Mustafa Akinci talks after casting his ballot at a polling station during the Turkish Cypriots election for a new leader in the Turkish occupied area in the north part of the divided capital Nicosia, Cyprus, Sunday, Oct. 11, 2020. Turkish Cypriots are voting for a leader tasked with overcoming deep political chasms with rival Greek Cypriots in order to pave the way for a deal to end 46 years of ethnic division in Cyprus and quell tensions over offshore energy reserves. (AP Photo/Nedim Enginsoy) |

Mustafa Akıncı'dan Erdoğan'a "gecekondu" tepkisi 21.07.2021

Kuzey Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ta yaptığı "külliye müjdesine" tepki gösterdi. Akıncı, "Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez" dedi.

DW Haber - 10.06.2021 10.06.2021

DW Haber'de bugün: Siyasette "aç olanları siz doyurun" polemiği, CHP'li belediyelerin vatandaşa hangi yardımları engellendi?, "MİT ve Cumhurbaşkanlığı Kuzey Kıbrıs seçimlerine müdahale etti" iddiası, Müsilaj denizin altında nasıl görünüyor?

UNSPECIFIED - OCTOBER 11: Turkish Cypriot Prime Minister and National Unity Party (UBP) leader Ersin Tatar (C - L) and his wife Sibel Tatar (C - R) speak to media after casting their votes at a polling station during the presidential elections of Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), on October 11, 2020. Turkish-Cypriot citizens also voted for the constitutional amendment to increase the number of high court judges. TRNC authorities opened polling stations at 8:00 am (0500 GMT) for what they call a presidential election, and voting was to close at 6:00 pm (1500 GMT). Ali Ihsan Akca / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı 18.10.2020

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu oyların 51,7'sini alan Başbakan Ersin Tatar kazandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,2'sini aldı.

Mustafa Akinci (Staatspräsident Nordzypern) und Ersin Tatar (Ministerpräsident Nordzypern) LINKS FILE PHOTO: Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci poses at his office in the Turkish Cypriot northern part of the divided city of Nicosia, Cyprus, August 5, 2019. Picture taken August 5, 2019. REUTERS/Murad Sezer/File Photo RECHTS UNSPECIFIED - OCTOBER 11: Turkish Cypriot Prime Minister and National Unity Party (UBP) leader and the presidential candidate Ersin Tatar addresses crowd after voting for presidential election ended, on October 11, 2020. Ali Ihsan Akca / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kuzey Kıbrıs'ta seçim: Halk gerilim siyaseti istemiyor 18.10.2020

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor. "Türkiye'nin seçime müdahale ettiğine" ilişkin iddialar tartışılırken, Kuzey Kıbrıs'taki atmosferi uzman ve gazeteciler DW Türkçe'ye değerlendirdi.

Turkish Cypriot leader and candidate Mustafa Akinci talks after casting his ballot at a polling station during the Turkish Cypriots election for a new leader in the Turkish occupied area in the north part of the divided capital Nicosia, Cyprus, Sunday, Oct. 11, 2020. Turkish Cypriots are voting for a leader tasked with overcoming deep political chasms with rival Greek Cypriots in order to pave the way for a deal to end 46 years of ethnic division in Cyprus and quell tensions over offshore energy reserves. (AP Photo/Nedim Enginsoy) |

Kuzey Kıbrıs'ta muhalefetten Akıncı'ya destek 14.10.2020

Kuzey Kıbrıs'ta ana muhalefet partisi CTP, bu hafta sonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı aldı.

Mustafa Akinci und Ersin Tatar treten zur Wahl in Nordzypern an. © Anka

Kıbrıs cumhurbaşkanını seçemedi, seçim ikinci tura kaldı 11.10.2020

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci turda Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu, left, and Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci speak to the media during a press conference after their meeting in the Turkish Cypriot breakaway north part of the divided capital Nicosia, Cyprus, Thursday, June 1, 2017. Cavusoglu is in one-day visit in the Turkish breakaway northern part of the divided island before the U.N. Secretary-General Antonio Guterres will meet the rival leaders of ethnically divided Cyprus at U.N. headquarters in New York amid faltering reunification talks. (AP Photo/Petros Karadjias) |

Çavuşoğlu: Böylesine dürüst olmayan siyasetçiyle çalışmadım 10.02.2020

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı'nın "The Guardian" gazetesine verdiği demeçteki Hatay benzetmesiyle ilgili olarak "Bunlar Türkiye'de veya KKTC'de gündeme mi geldi de bunları konuşuyoruz?" dedi.
Treffen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen Antonio Guterres mit dem Präsidenten Zyperns Nikos Anastasiadis und dem türkisch-zyprischen Volksführer Mustafa Akinci von L nach R: Nikos Anastasiadis, Antonio Guterres, Mustafa Akinci 25.11.2019, Berlin

BM: Kıbrıslı liderler çözüm arayışını sürdürecek 26.11.2019

Kıbrıs’ta müzakereleri yeniden canlandırmayı hedefleyen BM Genel Sekreteri Guterres dün akşam Berlin’de Türk ve Rum liderlerle bir araya geldi. Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm için çabayı artıracağını ifade etti.

(190809) -- NICOSIA, Aug. 9, 2019 -- Greek Cypriot leader Nicos Anastasiades (R) meets with Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci in Nicosia, Cyprus, Aug. 9, 2019. Leaders of the estranged Cypriot communities took a big step forward on Friday toward resuming peace negotiations, by agreeing to jointly meet with United Nations Secretary-General in September, after engaging in efforts to finalize the terms of reference for an effective dialogue. ) CYPRUS-NICOSIA-CYPRIOT COMMUNITY LEADERS-MEETING ZhangxBaoping PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Berlin görüşmesi öncesi Kıbrıslı liderlere "Birleşelim" çağrısı 23.11.2019

Kıbrıslı liderlerin Berlin'de yapacakları görüşme öncesi adada her iki kesimden derneklerin organize ettiği yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Kıbrıslı Türk ve Rum liderlere adanın yeniden birleşmesi için çağrı yapıldı.

DW Haber - 25.10.2019 25.10.2019

DW Haber'in gündeminde; Mustafa Akıncı röportajı, Af Örgütü'nden Türkiye’ye "Suriyeli sığınmacı" suçlaması, Alman siyasetçi Mützenich'nin Türkiye’nin NATO üyeliği hakkındaki çağrısı, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyareti, Sapanca’daki tartışmalı teleferik hattına karşı vatandaşların nöbeti ve Diyarbakırlı lise öğrencilerinin "Raylardan Kitapların Kalbine Seyahat" projesine dair konular var.
DW Interview mit dem Präsident des türkischen Teils von Zypern Mustafa Akinci. Das Int. wurde durch Can Ertuna heute in der nördlichen Teil des Nikosia geführt.

Akıncı: Bu makama kimin geleceğine sadece Kıbrıs Türk halkı karar verir 25.10.2019

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı, harekâtla ilgili mesajının çarpıtıldığını söyledi. DW Türkçe'ye konuşan Akıncı, Erdoğan’ın "hadsizlik" çıkışına "Kıbrıslı cumhurbaşkanları neyi ne amaçla söylediğini bilir" yanıtını verdi.
DW Interview mit dem Präsident des türkischen Teils von Zypern Mustafa Akinci. Das Int. wurde durch Can Ertuna heute in der nördlichen Teil des Nikosia geführt.

Akıncı: Bu makama kimin geleceğine sadece Kıbrıs Türk halkı karar verir 25.10.2019

Akıncı, harekâtla ilgili mesajının çarpıtıldığını söyledi. DW Türkçe'ye konuşan Akıncı, Erdoğan’ın "hadsizlik" çıkışına “Kıbrıslı cumhurbaşkanları neyi ne amaçla söylediğini bilirler" yanıtını verdi.

12.01.2017+++ Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci arrives for the Conference on Cyprus at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, January 12, 2017. REUTERS/Pierre Albouy

Ankara'dan Akıncı'nın sözlerine kınama 13.10.2019

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı’nın "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" sözü ve harekatla ilgili diyalog çağrısı Ankara’nın tepkisini çekti.
Turkish drilling vessel Yavuz sets sail in Izmit Bay, on its way to the Mediterranean Sea, off the port of Dilovasi, Turkey, June 20, 2019. REUTERS/Murad Sezer

Çavuşoğlu: İşbirliği sağlanmazsa Kıbrıs'taki faaliyetlerimiz sürecek 14.07.2019

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın Rum tarafına yaptığı öneride öngörülen işbirliği mekanizmasının gerçekleşmemesi halinde ada etrafındaki faaliyetlerine “kararlılıkla” devam edeceklerini ifade etti.
ARCHIV - Der zypriotische Präsident Nicos Anastasiades (r) und der Volksgruppenführer der türkischen Zyprer, Mustafa Akinci, reichen sich am 02.06.2016 in Nikosia, Zypern, die Hände. (zu dpa Anastasiades und Akinci: Zwei Männer setzen auf ein geeintes Zypern vom 08.01.2017) Foto: Katia Christodoulou/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Kuzey Kıbrıs’tan Rum tarafına işbirliği çağrısı 13.07.2019

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı, ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması için Rum tarafına işbirliği önerisinde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan öneriye "tam destek" açıklaması geldi.
Başbakan Erhürman, Akıncı’ya istifasını sundu Northern Cyprus Prime Minister Tufan Erhürman and Northern Cyprus President Mustafa Akinci

Kuzey Kıbrıs'ta hükümet istifa etti 09.05.2019

Kuzey Kıbrıs'ta hükümet ortağı Halk Partisi'nin koalisyondan çekilmesi ile birlikte Başbakan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya hükümetin istifasını sundu.
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