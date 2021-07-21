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Mustafa Akıncı, Kıbrıslı siyasetçi. Bağımsızlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanıdır.
DW Türkçe'nin Mustafa Akıncı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
DW Haber'in gündeminde; Mustafa Akıncı röportajı, Af Örgütü'nden Türkiye’ye "Suriyeli sığınmacı" suçlaması, Alman siyasetçi Mützenich'nin Türkiye’nin NATO üyeliği hakkındaki çağrısı, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyareti, Sapanca’daki tartışmalı teleferik hattına karşı vatandaşların nöbeti ve Diyarbakırlı lise öğrencilerinin "Raylardan Kitapların Kalbine Seyahat" projesine dair konular var.