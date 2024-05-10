Muslim Interaktiv bu kez hilafet çağrısı yapamayacak

Almanya'nın Hamburg kentinde iki hafta önce düzenlediği gösteride yapılan hilafet çağrılarıyla tepki çeken İslamcı grup, yarın da Hamburg'da toplanacak. Polis, gösteriye koşullu izin verdi.

Hamburg'da 27 Nisan'da düzenlediği gösteride hilafet ve şeriat çağrısı yapan ve ülke çapında yoğun tepkilere neden olan İslamcı "Muslim Interaktiv" grubu Cumartesi günü yeniden gösteri yapacak.

Hamburg'un St.Georg semtinde "Sansüre ve düşünce diktasına karşı" sloganıyla düzenleneceği bildirilen gösteriye yaklaşık bin kişinin katılması bekleniyor.

Gösteriye izin veren Hamburg polisi, organizatörlere dokuz koşul sıraladı. Buna göre gösteride hilafet çağrısı yapılmayacak; insanların öldürülmesi, yaralanması ya da kaçırılması yüceltilmeyecek, İsrail devletinin varlığını inkâr eden ve yok edilmesine yönelik sloganlar atılmayacak, İsrail bayrağı yakılmayacak, etnik ya da dini grupların onurunu incitecek sloganlar atılmayacak, nefret söylemi ile insan onurunu zedeleyecek ifadeler kullanılmayacak. Ayrıca gösteriye katılanların cinsiyetlerine göre ayrıldığı haremlik-selamlık uygulamasına da izin verilmeyecek.

Gösteri organizatörlerinin bu kuralları gösterinin başlangıcında tüm katılımcılara hoparlörlerle Almanca ve Arapça olarak anons etmesi gerekecek.

Hamburg'da 4 Mayıs'ta İslamcılık ve antisemitizme karşı gösteri düzenlenmişti Fotoğraf: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

27 Nisan'daki gösteride üzerinde "Çözüm hilafettedir" yazılı pankartlar taşınmış, yapılan konuşmalarda da Müslüman ülkelerdeki toplumsal sorunların çözümünün hilafet olduğu ifade edilmişti.

Hamburg polisi, 100 kişilik bir grubun da karşı gösteri için bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Hamburg eyaleti İçişleri Bakanı Andy Grote, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Hiç kimse burada İslamcıları sokaklarda istemiyor. Ama siyaset hukukun üstünde değil" diyerek gösteriye izin çıkmasına yönelik tepkilere yanıt vermişti. Eyalet Emniyet Teşkilatı Başkanı Jan Hieber de, "Muslim Interaktiv" gibi grupların "Prensipte halen hukuk düzeni içinde hareket ettiğini" dile getirmişti.

epd,dpa / BK,ET

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