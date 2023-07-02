Elon Musk, Tweet görüntülemelere kota getirdi

Elon Musk, Twitter'ın yapay zeka aracılığıyla veri çekmenin ve sistem manipülasyonlarının önüne geçebilmek amacıyla kullanıcıların görüntüleyebileceği Tweetler'e geçici olarak günlük kota getirme kararı alındığını duyurdu. Platformu geçen yıl devralan milyarder Musk, kendi Twitter hesabından Cumartesi günü yaptığı açıklamada, onaylı hesaplar için bu günlük kotanın 6 bin paylaşım olacağını, onaysız hesaplar için 600, yeni onaysız hesaplar için ise 300 olarak belirlendiğini duyurdu. Gelen tepkilerin ardından Musk, bu rakamların önce sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e; son olarak da 10 bin, 1000 ve 500'e yükseltildiğini açıkladı.

Musk, bu adımın üçüncü platformların aşırı boyutlara ulaşan veri kazıyıcılığı ve sistem manipülasyonuna karşı atıldığını savundu. Musk, uygulamanın ne kadar devam edeceğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Musk'ın açıklamasına tepki yağarken, açıklamanın hemen ardından "Goodbye Twitter" (Elveda Twitter) ABD'de trend topic oldu.

Yapay zeka tartışmaları

Musk daha önce yaptığı açıklamada da Twitter hesabı olmayanların artık platformdaki tweetleri görüntüleyemeyeceğini duyurmuştu. Çok sayıda şirketin insan benzeri kapasitede yapay zeka yaratabilmek için programları, sosyal medya platformlarından alınan gerçek hayattaki konuşma örnekleriyle beslediğine dikkat çeken Musk, veri kazıyıcılığının önemli bölümünün bu firmalardan kaynaklandığını, bu aşırı boyuttaki veri kazıyıcılığının da gerçek kullanıcı deneyimini etkileme noktasına geldiğini ifade etmişti.

Twitter, yapay zeka alanındaki baş döndürücü hızdaki gelişmelere karşı önlem alan tek sosyal medya platformu değil. Haber ve tartışma platformu Reddit de kısa süre önce Uygulama Programlama Arabirimi (API) için geliştiricilerden talep ettiği kullanım ücretini artırma kararı almıştı. Sosyal medya verilerinin ücretsiz veya düşük bir ücret karşılığında erişiminin sağlandığı uygulamada radikal bir değişiklik anlamına gelen bu adım, tepkiyle karşılanmış, platformda büyük çaplı protestolara neden olmuştu.

AFP/SÖ,JD