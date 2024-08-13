Musk-Trump söyleşisinde hangi mesajlar öne çıktı?

Elon Musk'ın, sahibi olduğu X sitesi üzerinden Donald Trump'la yaptığı söyleşide komplo teorileri ve sağ mesajlar öne çıktı. Yayın sırasında yaşanan teknik aksaklıklar için Musk "siber saldırı" dedi.

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile bir söyleşi gerçekleştirdi. İkilinin, Musk'ın sahibi olduğu X platformunda yayınlanan sohbetinde komplo teorileri, göçmen karşıtlığı ve Trump'a yönelik suikast girişimi öne çıktı.

İklim değişikliği sonucu okyanus seviyelerinin yükselmesini bir fırsat olarak değerlendiren Trump, "Okyanus manzaralı daha fazla mülk olur, değil mi?" diye sordu.

Eski ABD Başkanı servetini emlak yatırımlarına borçluyken deniz seviyesindeki artış halihazırda küçük ada ülkeleri ve kıyı yerleşimleri tehdit ediyor.

"En büyük tehdit küresel ısınma değil, nükleer ısınma. Ciddi nükleer güce sahip beş ülke var" diyen Trump, İsrail'deki Demir Kubbe'ye benzer bir hava savunma sistemini ABD için kurma önerisini yineledi:

"Yapacağımız şeylerden biri bir Demir Kubbe inşa etmek olacak. Dünyanın en iyi Demir Kubbe'sine sahip olacağız... Çünkü bir şeyleri başlatmak sadece bir çılgına bakar."

Elon Musk Trump hükümetine katılmak istiyor

"Dışarıda çok sert isimler var. Eğer Amerikan başkanının sert olduğunu düşünmezlerse dilediklerini yaparlar" diyerek Trump'tan övgüyle bahseden Musk, seçimleri kazanması halinde Cumhuriyetçi adayın hükümetinde yer almak istediğini söyledi.

"Vergi mükelleflerinin parasının iyi şekilde harcandığından emin olacak bir verimlilik komisyonu kurulsa harika olur" dedi, böyle bir komisyonda yer alabileceğini belirtti. Bu sözlere Trump'ın yanıtı ise "Güçlü, cesur ve zeki birine ihtiyacım var. Bir Elon Musk'a ihtiyacım var" şeklinde oldu.

Donald Trump, Musk ile söyleşi sırasında. Fotoğraf: Margo Martin via REUTERS

Trump, Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra gerçekleştirdiği işten çıkarmaları da övdü. Şirketin adını X olarak değiştiren Elon Musk personelin yüzde 80'ini işten çıkarmıştı.

Söyleşi sırasında Trump eğitim bakanlığını kapatmak istediğini de söyledi. Eğitim konusunda tüm yetkiyi eyalet yönetimlerine vermekten yana olduğunu ifade etti.

Müfredat ve eğitim materyalleri ABD'de son yıllarda önemli bir tartışma konusu. Bazı Cumhuriyetçi eyaletlerde "sakıncalı" oldukları gerekçesiyle çeşitli kitapların okul kütüphanelerinde bulundurulması yasaklanmıştı.

Musk: X'e siber saldırı düzenlendi

Bir milyondan fazla kişinin canlı izlediği Trump-Musk söyleşisi teknik aksaklıklar yüzünden planlanandan 40 dakika geç başladı. Bazı kullanıcılar yayın başlamasına rağmen içeriğe erişemediklerinden şikayet ederken Elon Musk siber saldırı altında olduklarını söyledi.

Trump söyleşiden hemen önce paylaştığı sekiz tweet ile X'e dönüş yaptı.

Ocak 2021'de Kongre'ye baskınından sonra Twitter hesabı kapatılan Trump'ın yasağını Elon Musk şirketi satın aldıktan sonra kaldırmıştı. Ancak eski Başkan o tarihten beri sadece bir mesaj paylaşmıştı.

Twitter'dan atılan Trump, Truth Social adlı kendi sosyal medya sitesini kurmuştu. Trump'ın Truth Social'da 7,5 milyon, X'te ise 88 milyon takipçisi var.

AP,AFP / MUK,BK