  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Hukuk ve AdaletTürkiye

Musa Anter davası "Zaman aşımına" uğradı: Ailenin umudu AYM

13 dakika önce

Kürt gazeteci-yazar Musa Anter'in öldürülmesinin üzerinden 30 yıl geçti, sanıklar hakkında açılan dava zaman aşımından düştü.

https://p.dw.com/p/4IXCH

1990'lı yılların en karanlık cinayetlerinden Kürt gazeteci-yazar Musa Anter'in öldürülmesinin üzerinden 30 yıl geçti ve sanıklar hakkında açılan dava zaman aşımından düştü. Ailesi gerekçeli kararın açıklanmaması üzerine adalet arayışını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anter'in oğlu Dicle Anter, "Bu dava, zaman aşımına uğrayabilecek bütün cinayetler için önemli" diyor ve iç hukuk yollarından sonuç alınamaması halinde davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söylüyor. Ayrıntılar haberde...

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Amasra'daki taşkömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetmişti

Amasra'daki ocakta aspiratörler eski miydi?

Toplum6 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

external

Musa Anter davası "Zaman aşımına" uğradı: Ailenin umudu AYM

Musa Anter davası "Zaman aşımına" uğradı: Ailenin umudu AYM

Hukuk ve Adalet13 dakika önce03:18 dak.

İran ve Venezuela'nın petrolleri dünyayı rahatlatır mı?

İran ve Venezuela'nın petrolleri dünyayı rahatlatır mı?

Ekonomi1 saat önce

Almanya Hamburg limanı hisselerini Çin'e satmak istiyor

Almanya Hamburg limanı hisselerini Çin'e satmak istiyor

Ekonomi3 saat önce
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

"Demirtaş'ın İmralı'yla görüşme talebini HDP reddetti"

"Demirtaş'ın İmralı'yla görüşme talebini HDP reddetti"

Politika8 saat önce

AB'ye "hukukun üstünlüğüne saldırı" suçlaması

AB'ye "hukukun üstünlüğüne saldırı" suçlaması

Politika11 saat önce
Türkei Strassen in Diyarbakir mit Erdogan Plakaten

Erdoğan'a ziyaret edeceği Diyarbakır'da "çocuk" tepkisi

Erdoğan'a ziyaret edeceği Diyarbakır'da "çocuk" tepkisi

Politika24 saat önce
Ana sayfaya dön