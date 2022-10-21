Musa Anter davası "Zaman aşımına" uğradı: Ailenin umudu AYM

1990'lı yılların en karanlık cinayetlerinden Kürt gazeteci-yazar Musa Anter'in öldürülmesinin üzerinden 30 yıl geçti ve sanıklar hakkında açılan dava zaman aşımından düştü. Ailesi gerekçeli kararın açıklanmaması üzerine adalet arayışını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anter'in oğlu Dicle Anter, "Bu dava, zaman aşımına uğrayabilecek bütün cinayetler için önemli" diyor ve iç hukuk yollarından sonuç alınamaması halinde davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söylüyor. Ayrıntılar haberde...