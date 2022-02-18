Murat Meriç: Geççek toplumsal mesaj veren ilk şarkı değil

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Toplumsal mesaj veren şarkıların daha önce de yapıldığını hatırlatan müzik yazarı Murat Meriç, "Tarkan tam böyle bir dönemde bu şarkıyı yaptığı için bence büyük bir adım attı" diyor.
Türkiye'de "ifade özgürlüğü" uzun süredir tartışma konusu. Kısıtlamalar, basında, edebiyatta, mizahta giderek daha da yoğun hissediliyor.
Tarkan'ın son parçası "Geççek" yayınlandıktan sonra yaşanan tartışmalar ise müzisyenlerin bu baskılara, ürettikleri eserlerle verdiği yanıtları bir kez daha gündeme taşıdı.
DW Türkçe'ye konuşan müzik yazarı Murat Meriç, şarkılarıyla toplumsal mesajlar veren ilk şarkıcının Tarkan olmadığını hatırlatıyor. Ancak Meriç, "Tarkan tam böyle bir dönemde bu şarkıyı yaptığı için bence büyük bir adım attı, belki içine kapanan insanları yeniden bir şekilde ortalığa çıkartmak konusunda cesaret verici bir adım olabilir" diyor.
Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!
Fatima Çelik
© Deutsche Welle Türkçe
Sezen Aksu eleştirilere "Sen beni üzemezsin" mesajı içeren "Avcı" şiiri ile yanıt verirken, söz konusu şiir 30'dan fazla dile çevrilerek, sosyal medyada paylaşıldı.