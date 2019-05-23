 Munzur Vadisi’nde HES Projesi iptal edildi | ÇEVRE | DW | 15.10.2019

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ÇEVRE

Munzur Vadisi’nde HES Projesi iptal edildi

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 10 yıldır devam eden HES davasında iptal kararı verildi. Mahkeme, gerekçe olarak projenin çevreye verdiği zararları gösterdi.

Munzur Vadisi

Munzur Vadisi

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı’na yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali (HES) projesinin iptali için 10 yıl önce açılan davanın sonuna gelindi. Milli Park Kanunu'na aykırılık, ekosistem dengelerinin bozulması, yaban hayatının tahrip edilmesi gerekçeleriyle, Kaletepe hidroelektrik santrali projesinin iptaline karar verildi.

Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nin iptal kararı verdiği davaya ilişkin DHA'ya konuşan, iptal davasını açan avukatlardan biri olan Özgür Ulaş Kaplan, kararın Munzur Vadisi'nde yapılması planlanan üç barajın iptal edilmesine emsal karar olabileceğini ifade etti. Munzur Vadisi'nde 500 civarında endemik bitki türünün ve onlarca yaban hayvanının yaşadığını hatırlatan Kaplan, özellikle soyu tükenmekte olan Vaşakların bu bölgede yaşadığını ve bu karar sayesinde bu türlerin hayatının kurtulduğunu söyledi.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı’na dört hidroelektrik santral ve baraj yapılması planlanıyordu. Avukat Kaplan, Kalatepe barajı ve HES projesinin iptalinin, diğer projelerle aynı bölgede olması sebebiyle onlar hakkında süren davalar için emsal oluşturabileceğini düşünüyor.

DHA,ŞŞ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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