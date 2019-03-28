 Muhtarlık seçimlerine şiddet karıştı | TÜRKİYE | DW | 31.03.2019

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TÜRKİYE

Muhtarlık seçimlerine şiddet karıştı

Yerel seçimlerde birçok ilde muhtarlık seçimleri sırasında şiddet olayları yaşandı. Çıkan kavgalarda ölü ve yaralananlar var.

Türkei | Kommunalwahl 2019 | Istanbul/Esenyurt (DHA)

Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Karaman gibi birçok ilde muhtarlık seçimleri sırasında şiddet olayları yaşandı.

Malatya'da muhtarlık kavgasında iki kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Hayderekan İlkokulu'na öğleden sonra oy kullanmaya gelen Barış Mahallesi'nin mevcut muhtarı ve adayı olan Sait A. ile diğer muhtar adayı Nevzat P. arasında, broşür dağıtılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınlarının da katılmasıyla kısa sürede tüfek, taş, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Mardin'de muhtarlık kavgasında 3 kişi yaralandı. 484 bin 284 seçmenin bulunduğu Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında taşlı ve sopalı kavga yaşandı. Midyat ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Nusaybin ilçesine bağlı Kuyular ve Kantar mahallelerinde sandık başlarında çıkan kavgalarda da 4 kişi yaralandı.

Karaman'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında köydeki Akpınar İlkokulu'nda meydana geldi. Muhtar adayları Tamer Gözel ve Ahmet Yakışıklı'nın yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

DW, DHA, MK/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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