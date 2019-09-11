Muharrem İnce yeniden aday olmak istiyor

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) siyasetçi Muharrem İnce, 2023 yılında düzenlenmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine aday olacağını açıkladı.

Çarşamba günü katıldığı Habertürk yayınında Türk siyasetine ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, "Hak yerini bulacak, meydanlar dolacak, Muharrem İnce aday olacak. Merak etmeyin" diye konuştu.

İnce, sözlerine "Şüpheniz mi var? Bu böyle yarım kalır mı?" diyerek devam etti. İnce, "Meydanları doldurdum, umudu aşıladım, zafere doğru yürüttüm, yenildim, yenilince kabullenemedim, yenilgiyi iyi yönetemedim, özür dilerim, tamam, kapatın artık" diye konuştu.

Muharrem İnce'ye, 2023 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday gösterildiği takdirde bağımsız aday olup olmayacağı da soruldu. İnce, İmamoğlu'nun arkadaşı olduğunu, başarılı bir seçim geçirdiğini söyledi. İnce, "Belki seneye Kasım’da olur seçim. İmamoğlu ile ağzımdan tek kelime alamazsınız" dedi.

CHP'li İnce, 24 Haziran 2018 akşamında yaşananlara da açıklık getirdi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, seçim akşamında kendisinden bir açıklama beklenen İnce'den gelen "Adam kazandı" mesajını canlı yayında izleyicilere göstermişti.

"Hata yaptım, ne yapacaksınız?"

"Bir tane hatam var. Vatandaş benden duymalıydı, bana oy verenler benden duymalıydı, İsmail Küçükkaya'dan değil. Hata yaptım, ne yapacaksınız kardeşim?" diyen siyasetçi, kendisine yönelik tehditler olduğu iddiasına da açıklık getirdi.

Kendisinin yıpratılmak istendiğini söyleyen siyasetçi, o geceye yönelik 11 senaryo olduğunu belirtti. İnce, "Haydi diyelim bunlardan birisi doğru. Diğer onunu kim uydurdu? İtibar avcıları. Birileri düğmeye bastı o gece daha. Dediler ki bu Muharrem İnce'yi yıpratmamız lazım. Bu adam nereden çıktı?" yorumunu yaptı.

İnce, 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında oyların yaklaşık yüzde 30'unu almıştı.

DW/BÜ,GA

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