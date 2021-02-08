 Muharrem İnce, Memleket Partisi′ni resmen kurdu | TÜRKİYE | DW | 17.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni resmen kurdu

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin ilk kurucular kurulu toplantısı yapıldı. İnce, toplantıda Genel Başkan seçildi.

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin genel başkanlığına seçildi

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin genel başkanlığına seçildi

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Memleket Partisi kuruldu. Hazırlıkları tamamlanan partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına sunuldu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından, İnce'nin öncülüğünde oluşturulan Memleket Hareketi, resmen Memleket Partisi adını aldı.

Partinin kuruluşunun ardından kurucular kurulu genel merkez binasında ilk toplantısını yaptı. Muharrem İnce'nin genel başkan seçildiği toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Partinin Genel Başkanvekilliği ve Parti Sözcülüğüne Gaye Usluer, Genel Sekreterliğe ise Hakkı Akalın getirildi.

"Geleceğimiz geri alacağız"

Parti Sözcüsü Gaye Usluer düzenlediği basın toplantısında, Muharrem İnce'nin oy birliği ile genel başkan seçildiğini söyledi. Toplantıda Genel Başkan İnce tarafından görev paylaşımı da yapıldığını kaydeden Usluer, "Ancak il ilçe teşkilatlanmalarından sonra, kasım ayında kurultayımızı yaptığımızda seçimli organlarımızla sizleri yeniden selamlayacağız" diye konuştu.

Basın toplantısında partinin hedeflerine de değinen Usluer, "'Geleceğimizi geri alacağız' diyoruz. Bu ülkenin gençleri için, bu ülkede yaşayan herkes için Memleket Partisi olarak geleceğimizi barışla özgürlükle ve yeniden demokrasi ile taçlandırmak üzere burada bugün söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkei | Memleket Partisi | neue Partei von Muharrem Ince

Meclis'teki parti sayısı 13'e yükseldi

İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen parti sayısı 13'e yükseldi. CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'nde kurucu üye olarak yer alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Meclis'te Memleket Partisi'ni temsil edecek.

CHP'nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlamıştı. Şubat ayında CHP'den istifa eden İnce, parti kurma çalışmalarına hız vermişti.

DHA, ANKA/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğim

Yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olan Muharrem İnce, kuracağı partiye CHP'den istifa eden üç milletvekilinin katılacağına işaret etti. CHP'li İnce, "Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" dedi.  

Muharrem İnce'nin başlatacağı harekete kim ne diyor?

Muharrem İnce’nin başlatacağı “Bin Günde Memleket” hareketinin halkta çok destekçi bulamayacağı ancak siyaset labirentinde AKP’nin işine yarayacağı ve dengeleri değiştirmek için kullanılabileceği yorumları yapılıyor.  

Muharrem İnce: 4 Eylül’de yola çıkıyorum

CHP'li Muharrem İnce "Yeni bir hareket başlatıyorum" dedi. Türkiye’ye yeni bir seçenek sunduğunu belirten İnce başlattığı hareketin adının "Memleket Hareketi" olduğunu söyledi.  

Benzer içerik

Muharrem İnce, Türkische Politiker aus CHP

Muharrem İnce CHP'den ayrılıyor 08.02.2021

Yeni parti kurma hazırlıkları yapan Muharrem İnce, CHP ile yolları ayırma kararı aldığını açıkladı. İnce, "ABD'den demokrasi dilenenlerle yollarımı ayırıyorum" dedi.

Muharrem İnce, Türkische Politiker aus CHP

Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğim 31.01.2021

Yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olan Muharrem İnce, kuracağı partiye CHP'den istifa eden üç milletvekilinin katılacağına işaret etti. CHP'li İnce, "Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" dedi.

Muharrem İnce

Muharrem İnce: 4 Eylül’de yola çıkıyorum 13.08.2020

CHP'li Muharrem İnce "Yeni bir hareket başlatıyorum" dedi. Türkiye’ye yeni bir seçenek sunduğunu belirten İnce başlattığı hareketin adının "Memleket Hareketi" olduğunu söyledi.