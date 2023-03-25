Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olabilmesi için gerekli olan 100 bin imzayı topladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmesi için gerekli olan 100 bin imzayı topladı.

İnce Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım 100 bin imza TAMAM Rehavet yok, Pazartesi saat 20.00'ye kadar imza vermeye DEVAM" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı seçimlerindeki aday adaylarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın topladığı imza sayısı 70 bine yaklaştı. Yeniden Refah Partisi dün Cumhur İttifakı'na katılma kararı almış, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyuran Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü genel merkezimize bir ziyarette bulunacak. Tabii ki bu kararımız doğrultusunda cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırmış bulunuyoruz" demişti.

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın topladığı imza sayısı ise 57 bini geride bıraktı. İttifak içerisinde yer alan partilerden Zafer Parti lideri Ümit Özdağ bugün Esenyurt'ta Oğan için imza verdi. Burada bir açıklama yapan Özdağ "Eğer İstanbul'da yaşayan 4 milyon sığınmacının ve kaçağın vatanlarına dönmesini istiyorsanız gelin Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verin" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in topladığı imza sayısı ise dördüncü günde 20 bin civarında. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 27 Mart Pazartesi günü 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına gidebilecek.

DW / EC,ET

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