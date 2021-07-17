Muhammed Peygamber karikatüristi Kurt Westergaard öldü

Danimarka basını uzun süredir hastalıkla mücadele eden 86 yaşındaki Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'ın Pazar günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kurt Westergaard, 2005 yılında Jyllands-Posten gazetesinde çizdiği Muhammed Peygamber karikatürü ile tanındı. Bu karikatür, Danimarka'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük dış politika krizine yol açtı.

Karikatürün yayımlanmasından dört ay sonra birçok Müslüman ülkede protesto eylemleri düzenlendi. Danimarka ve Norveç büyükelçilik binalarına saldırılar düzenlendi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Karikatür sonrası yaşananlar nedeniyle Danimarka'da da düşünce ve din özgürlüğünün sınırı tartışıldı.

En fazla onun çizimi tepki gördü

Westergaard, Jyllands-Posten gazetesinde Muhammed Peygamber karikatürünün çizerlerinden yalnızca biriydi. Ancak onun çizimi Müslüman ülkelerde en fazla tepkiyi gören çizim oldu. Westergaard, Muhammed Peygamber'i bir türbana sarılı bomba şeklinde çizmişti.

Almanca öğretmeni olan Westergaard, 1980'li yıllardan bu yana muhafazakar Jyllands-Posten gazetesi için çiziyordu. Tartışmalı karikatür sonrasından ölümüne dek özel koruma ile yaşadı. 2010 yılında evine balta ile giren bir kişinin saldırısından kurtulmayı başarmıştı.

dpa / GA, HT

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