Muhalefetin Kanal İstanbul tepkisi büyüyor

AKP'nin meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran'da Kanal İstanbul'un temelini atacaklarını belirterek Kanal İstanbul'un Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Kanal İstanbul projesine yönelik sivil toplum örgütleri ve muhalefetten gelen eleştirileri geri çeviren Erdoğan, "Kanal İstanbul'u, depremi tetikleyeceğinden susuzluğa yol açacağına kadar nice zırvayla engellemeye çalışanlar, önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler, ondan sonra bizim projelerimize laf etsinler. Biz, bu tür yalanlara, iftiralara bakmadan hayırda yarışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, sözlerini "Adeta Kanal İstanbul’un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Bir başka güzel olacak" diye sürdürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Projeyi durduracağız

Fox TV'nin Çalar Saat programına bu sabah konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul projelerini durduracaklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Eğer Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir ya da gelir de ihalesini alırsa iktidara geldiğimizde Allah nasip ederse biz o projeyi durduracağız, o ülke ile de aramıza mesafe koyacağız" diye konuştu.

İstanbul'u rant alanına dönüştürmek istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, projenin İstanbul ve Türkiye'ye bir kazanç sağlamayacağını da savundu. Kılıçdaroğlu, tepkisini "Kazancımız olsa Erdoğan ballandıra ballandıra bunu anlatır. Şöyle kazancımız olacak, şu kadar kişiye istihdam yaratacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, etrafında fabrikalar olacak. Ne olacak, etrafında binalar olacak, yine beton ekonomisi. Yine beton ormanı" şeklinde sürdürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul projesinin Marmara Denizi'ndeki deniz salyası (müsilaj) sorununu bitireceği iddiasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul olursa müsilaj olmazmış… Hangi bilgi, birikim, denetim, deneyim, hangi akılla bunu söylüyorsunuz. Bu konuda konuşması gereken bilim insanları" eleştirisini yöneltti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Akşener: İhanet ve soygun planı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de meclis grup toplantısındaki konuşmasında Kanal İstanbul'a değindi. Kanal İstanbul projesinin "ihanet ve soygun planı" olduğunu savunan Akşener, projeye yatırım yapanları da uyardı.

Akşener, "O ranta göz diken, bu soyguna ortak olmaya heveslenen, yerli ve yabancı her kim varsa, onlara seslenmek istiyorum: Boşuna heveslenmeyin. Bu devran dönüyor. İlk seçimde bu iktidar gidiyor, bu saray sefası bitiyor. Şimdiden uyarıyorum; O kutlu gün geldiğinde, milletimiz yetkiyi verdiğinde, bir kuruş bile alamazsınız!" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'ndan hükümete çağrı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da temel atma tarihi belli olan Kanal İstanbul'daki asıl amacın kanalın sağına soluna yapılacak binalar olduğunu belirterek hükümete projeyi durdurması çağrısı yaptı.

İmamoğlu, "Bu yanlıştan dönün. Israr ediyoruz, yalvarıyoruz hatanızdan dönün. Yanlış yapıyorsunuz. Elinizdeki yetkiyle, İstanbul kentinin geleceğini sıkıntıya sokamazsınız. Türkiye'nin geleceğini, tehdit altında bulunduramazsınız. Marmara Denizi'ni yok edemezsiniz" dedi.

DHA,DW/HS,SSB