Muhalefet yazı seçim havasında geçirecek

Erken seçim beklentisini sürdüren ve bu yöndeki çağrılarını yineleyen muhalefet partileri, siyasete verilen bayram arasının ardından yoğun bir döneme hazırlanıyor.

CHP, yaz boyunca her hafta bir ilde düzenleyeceği grup toplantılarına muhtarları da davet edecek. HDP de "demokrasi ittifakı" için kanaat önderleriyle buluşmalar düzenleyecek. Saadet Partisi, vatandaşa "bin hatip"le ulaşmayı öngörürken, DEVA ve Gelecek partileri de yaz programına Karadeniz turuyla başlayacak. Demokrat Parti ise, il kongrelerini mitinge dönüştürmeyi planlıyor. İYİ Parti de 922 ilçe ziyaretini tamamlamayı hedefleyecek.

Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: CHP Press Service/AP/picture alliance / ASSOCIATED PRESS

"Tatilleri iptal edin" talimatı

Muhalefet partileri, yaz aylarına ilişkin programlarının çerçevesini çizerken ana muhalefet partisi CHP, bayram tatilinin ardından yaz dönemi boyunca il teşkilatlarının yanı sıra milletvekillerinin de içerisinde olduğu yoğun bir program planladı. Kılıçdaroğlu’nun "Ülkenin sorunları giderek büyürken seçim öncesinde tatil yapılması doğru değil" diyerek, parti teşkilatına yaz tatillerinin tamamının iptal edilmesi talimatı verdiği öğrenildi. CHP’de bu kapsamda başta genel merkez yönetimi ve milletvekilleri olmak üzere tüm parti teşkilatı yaz boyunca sahada olacak. CHP’de bayram sonrası halkla buluşmaya yönelik ilk program Ankara’da düzenlenecek. Kılıçdaroğlu, 21 Temmuz’da kanaat önderleri buluşmasının ardından 24 Temmuz’da Balıkesir’de düzenlenecek "Milletin Sesi" mitingiyle halka hitap edecek. Milletin Sesi mitinglerinin yaz dönemi boyunca en az iki şehirde daha yapılması planlanıyor. Miting yapılacak iller, mevsim koşulları ve nüfus durumumuna göre seçilecek.

Muhtarların sorularını yanıtlayacak

CHP saha çalışmalarına aynı zamanda grup toplantılarıyla da devam edecek. Ankara dışında yapılacak grup toplantılarının ilki 2 Ağustos’ta Ağrı’da düzenlenecek. Bir sonraki toplantı ise Edirne’de düzenlenecek. Grup toplantıları iki ay boyunca her hafta farklı illerde devam edecek. Grup toplantılarına mazeret bildirenlerin dışında tüm milletvekillerinin katılımı zorunlu olacak. Grup toplantıları öncesi ve sonrasında milletvekilleri, vatandaşla esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinlerken, her ile yönelik raporlar hazırlanacak. Grup toplantılarına muhtarlar da davet edilecek ve toplantının basına kapalı kısmında Kılıçdaroğlu, muhtarların sorularını yanıtlayacak.

Diyarbakır Nevruz kutlamalarında konuşma yapan Mithat Sancar Fotoğraf: Şirvan Görer/DW

HDP, 1 Eylül’e hazırlanacak

3 Temmuz’da Olağan Büyük Kongresi’ni düzenleyen HDP ise yaz dönemi çalışmalarına bu hafta sonu düzenleyeceği Parti Meclisi toplantısının ardından başlayacak. Yarın ve Pazar günü düzenlenecek Parti Meclisi toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendikten sonra görev dağılımı yapılacak. Toplantıda aynı zamanda yaz çalışma takviminin detayları da netleşecek. Parti Meclisi’ne sunulacak çalışma programı önerisinde ise HDP’nin yaz boyunca sahada olması planlanıyor. Buna göre Eş Genel Başkanlar başta olmak üzere MYK üyeleri, Eş Başkan Yardımcıları ve vekillerin katılımıyla oluşturulacak heyetler "Çözüm biz’de sözümüz var" anlayışıyla il ziyaretleri gerçekleştirilecek, toplantılar ve halk buluşmaları organize edecek. HDP ayrıca bu süreçte "demokrasi ittifakı", "Üçüncü yol" stratejisi kapsamında sol ve sosyalist partilerle, emek ve meslek örgütleriyle, kanaat önderleriyle, aydın, yazarlarla bire bir görüşmeler, geniş katılımlı toplantı çalışmalarını da sürdürecek. Yaz boyunca yapılacak çalışmalarla aynı zamanda 1 Eylül Dünya Barış günü etkinliklerinin de hazırlığı yürütülecek. 1 Eylül’de Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Van gibi merkezler başta olmak üzere "barış ve demokratik çözüm" temalı büyük mitingler organize edilecek.

Temel Karamollaoğlu Fotoğraf: privat

Saadet Partisi'nden bin "hatip" hazırlığı

Saadet Partisi, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve teşkilatın çeşitli kademelerinden "hatip" olarak belirlediği bine yakın teşkilat üyesini Ankara’da bir araya getirerek eğitim verecek. Bu eğitimlerin ardından hatipler, vatandaşla düzenlenecek buluşmalarda konuşmacı olarak yer alacak. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu da 20 Temmuz’da Kayseri’de katılacağı programların ardından 24 Temmuz’da Giresun Yayla Şenliği daha sonra da 14 Ağustos’ta Bursa piknik programına katılacak. Saadet Partisi bir yandan da 7 Ağustos’ta ev sahipliği yapacağı Altılı Masa toplantısına yönelik hazırlıklarını yürütüyor.

Gültekin Uysal Fotoğraf: ANKA

Demokrat Parti, miting programını belirleyecek

Demokrat Parti de yaz dönemi miting programlarının detaylarını Salı günü düzenleyeceği toplantı ile belirleyecek. Genel Başkan Gültekin Uysal’ın vatandaşa sesleneceği mitinglerin bölge mitingi şeklinde organize edilmesi planlanıyor. Ağustos ayı başından itibaren başlayacak mitinglerin yanı sıra Demokrat Parti’de 15 genel başkan yardımcısı da yaz dönemi boyunca sahada olacak. Başkan yardımcıları, başkanlık divanı üyeleri ile birlikte görevlendirildikleri illerde vatandaş, esnaf ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Demokrat Parti aynı zamanda 17 Temmuz’da Düzce ve 28 Temmuz’da Muğla’da yapılacak kongreleri de miting havasında düzenlemeyi hedefliyor.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Fotoğraf: Anka

Davutoğlu ve Babacan’dan Karadeniz turu

Gelecek Partisi de diğer muhalefet partileri gibi yaz dönemi boyunca sahada olma kararı aldı. Bu kapsamda 19 genel başkan yardımcısı, ekipleriyle birlikte görevlendirildikleri illerde ziyaretler gerçekleştirecek. Ziyaretlerin Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanırken bu programlarda aynı zamanda seçim güvenliğine ilişkin eğitimlere de devam edilecek. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu da yaz ayları boyunca farklı illerde açık hava toplantıları, teşkilat toplantıları gibi etkinliklere katılacak. Davutoğlu’nun bayramdan sonraki ilk durağı ise Karadeniz bölgesi olacak. Davutoğlu’nun Karadeniz turunun Temmuz ayının son haftası ya da Ağustos ayının ilk haftası yapılması planlanıyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Davutoğlu gibi bayram tatilinden sonra Karadeniz turu planlıyor. Babacan, 20 Temmuz’da başlayacak Karadeniz turu kapsamında Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerini ziyaret edecek, burada halka seslenecek. Babacan’ın Karadeniz turunun ardından mitinglere çıkmayı planladığı öğrenildi. Bu doğrultuda Babacan, her ay bir ilde miting yapmayı planlıyor.

Meral Akşener Fotoğraf: picture-alliance/abaca/Depo Photos

Akşener’in hedefi 922 ilçe

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir süredir devam ettirdiği yoğun programını yaz ayları boyunca da sürdürecek. Akşener, 2020 yılının başında başladığı il ve ilçe ziyaretleri kapsamında 81 il turunu yakın zamanda tamamlamıştı. İkinci turuna devam eden Akşener’in seçime kadar olan dönemde 922 ilçeyi ziyaret etme hedefi bulunuyor. Akşener, bayramdan sonra başlayacağı ziyaretler kapsamında her hafta en az üç şehirde vatandaşla buluşmayı hedefliyor.