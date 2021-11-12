Muhalefet Türkkan krizinde misillemeye hazırlanıyor

Bingöl'de hayatını kaybeden bir askerin yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde Lütfü Türkkan'ın küfrettiği Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusuyla birlikte açılan dosya Türkkan'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara'ya gönderildi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi.

Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke önce Adalet Bakanlığı'na, daha sonra da TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Meclis Başkanlığı da fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale etti.

Gündeminde bin 443 fezleke bulunan Komisyon'un Türkkan fezlekesini öne çekme yetkisi bulunuyor. Kulislerde dile getirilen iddialara göre AKP, Türkkan dosyasını öne çekmesi için Komisyon'a baskı yapıyor.

Komisyon, fezlekeyi öne çekip bünyesinde kuracağı bir hazırlık komisyonundan dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar çıkartırsa, Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Fezlekenin kabul edilmesi için oylamaya katılanların salt çoğunluğu yeterli.

İyi Partili milletvekili Lütfü Türkkan

Muhalefet ne yapacak?

Muhalefet ise bir yandan fezlekeye "hayır" oyu vermeyi, bir yandan da AKP'yi Türkiye'yi sarsan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu üzerinden eleştirmeyi planlıyor. İsmini vermeyen üst düzey bir İYİ Partili, AKP'nin bu fezlekeyle İYİ Parti'yi parçalayacaklarını düşündüğünü, ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi. Aynı partili, "Bu ülke, koluna (Reza) Zarrab'tan 463 bin euroluk saat takan AKP'li eski Bakan Zafer Çağlayan'ı unutmadı. Kendi hırsızları için fezleke düzenleyemeyen Erdoğan'ın İYİ Parti'yi köşeye sıkıştıramayacağını herkes biliyor. Türkkan meselesinden AKP'ye ekmek çıkmayacak" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın siyasette özür dileme mekanizmasını işlettiğini, hatasını kabul ettiğini belirten CHP de İYİ Parti'nin tutumuna destek veriyor. Grup kararı olmasa bile parti çoğunluğunun fezlekeye "hayır" diyeceğinin konuşulduğu CHP, aynı zamlanda Erdoğan'a muhalefeti daha da sertleştirme stratejisi geliştiriliyor. DW Türkçe'ye konuşan CHP'li üst düzey bir yetkili, "Erdoğan, mecliste Türkkan'ı değil hiçbirimizi istemiyor. Hiç kusura bakmasın biz bu hükümetin yolsuzluklarını, halkı nasıl perişan ettiğini konuşacağız" dedi.

Dokunulmazlık fezlekelerinin en çok hedefinde olan HDP de Türkkan fezlekesinin AKP'nin muhalefeti sindirme operasyonunun bir parçası olduğunu düşünüyor.

TBMM Adalet Komisyonu HDP'li üyesi Mehmet Rüştü Tiryaki, "Bir milletvekilinin bir vatandaşa sinkaflı sözler söylemesinin hukuksal olarak gereğinin yapılması şeklinde yürüyen bir süreç yok. Tam tersine başka bir şey yürüyor burada. Yani muhaliflerini sindirmenin bir aracı olarak kullanılıyor, bu çok net. Bu; bir propaganda malzemesi, başka bir şey değil" şeklinde konuştu.

HDP'li Tiryaki'ye göre Türkkan fezlekesiyle AKP'nin gerçek yüzünü göstermek için muhalefete bir fırsat daha çıktı. AKP'nin Türkkan'la ilgili süreçten siyaseten nemalanmak istediğini savunan Tiryaki, sözlerini "Siyasetin olanaklarını kullanarak siyasi mücadele yürütmüyor, tersine yargı kurumlarını bir aparat haline getirerek siyaset yürütüyor ve muhaliflerini bir tasfiye aracı olarak yargı kurumlarını kullanıyor" diye sürdürdü.

Milletvekilliği nasıl düşecek?

TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılırsa İYİ Partili Türkkan "hakaret ve etkili eylem" suçlamasıyla yargılanacak. Türkkan hüküm giyer ve bu hüküm de Yargıtay tarafından onaylanıp Genel Kurul'da okunursa milletvekilliği de düşmüş olacak.

Hilal Köylü

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