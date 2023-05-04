Muhalefet kazanırsa ekonomiyi kim yönetecek?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, DEVA Partisi Genel Başkanı ve ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile evinden paylaştığı video sonrası sonrası gözler ittifakın ekonomi yönetiminin kimlerden oluşacağına çevrildi. Alınan bilgilere göre ittifak, iktidara gelmesi durumunda bazı bakanlıkları bölmeyi ve ekonominin yönetimini altı parti tarafından şekillendirmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Babacan ile 3 Mayıs'ta sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Biz adaletsizliğe, kötü yönetime ve kutuplaştırmaya karşı birleşe birleşe kazanacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiyemiz, bu Şampiyonlar Ligi kadrosuyla ışıl ışıl parlayacak" ifadeleri ile ekonomi yönetimine ilişkin ilk önemli mesajını vermişti.

Ali Babacan mı Bilge Yılmaz mı?

Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan ile yaptığı açıklama sonrası "Ekonomiyi Babacan mı yönetecek?" sorusu gündeme geldi. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Bursa'da gerçekleştirdiği mitingte Bursa'da İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ı "Yerli ve milli birini tanıştıracağım. İnşallah ekonomimizi yönetecek. Dünyanın en iyi finansçılarından birisi" ifadeleriyle seçmenlerine tanıttı.

Akşener'in bu açıklamasının ardından da Millet İttifakı'nda ekonomi yönetimine ilişkin görüş ayrılıkları olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre ise ittifak ortakları bu noktada altı siyasi partinin ekonomi yönetimine katkı vereceğinin kamuoyuna ilan edilmesinden yana.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz Fotoğraf: ANKA

Ali Babacan ve Bilge Yılmaz arasında ekonomi politikalarına ilişkin bakış açısı farklılıkları olduğu biliniyor. Ancak liderlerin katkısı ile yönetimde bir sinerji yaratılacağı ve bu anlayış farklılıklarının sorun yaratmayacağı savunuluyor.

Mühendislik ve fizik eğitiminin ardından iktisat alanında yüksek lisans ve doktora yapan Bilge Yılmaz, Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı Wharton Okulu'nda akademisyen olarak çalışırken 2021 yılında Akşener'in daveti ile Türkiye'ye dönmüştü.

Ortak fotoğraf verilecek

Altı liderin 6 Mayıs Cumartesi günü katılacağı büyük İstanbul mitinginde ekonomi yönetimine dair net mesajın verilmesi ve olası tartışmaların da bitirilmesi bekleniyor. Söz konusu mitingde altı lider ekonomi kurmayları ile birlikte sahnede olacak ve bir de fotoğraf verecek.

Miting öncesi altılı masanın ekonomi kurmayları da İstanbul'da kahvaltıda bir araya gelecek.

Toplantıya CHP'den Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke, İYİ Parti'den Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir, Gelecek Partisi'nden Feridun Bilgin ve Kerim Rota, Saadet'ten Sabri Tekir, Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp ve Faik Aktürk, DEVA'dan da İbrahim Çanakçı katılacak.

Toplantıda ittifakın daha önce belli çerçeveleri açıklanan ekonomi yol haritası gözden geçirilecek. Altı siyasi partiden kurmayların katılımı ile ekonomi yönetiminin süreçte şekillendirileceği mesajı verilecek. Bu çerçevede ekonomi yönetiminde Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak politika belirlemede söz sahibi olacağı ifade ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da ikiye ayrılacağı belirtiliyor. Bilge Yılmaz'ın adı "Maliye Bakanlığı" için geçerken "Hazine Bakanlığı" için ise şu aşamada belirlenen bir isim olmadığı, buraya getirilecek ismin Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Bülent Kuşoğlu olabileceği kaydediliyor.

Ayrıca Şehircilik ve Enerji bakanlıklarının da "ekonomi yönetimi" kapsamında değerlendirilecek bakanlıklar olacağı kaydediliyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Fotoğraf: Hilal Köylü/DW

Ekonomi bürokrasisi de ortak belirlenecek

Sadece ekonomiye dair bakanlıklar değil ekonomi bürokrasisi de altılı masa tarafından şekillendirilecek. Türkiye Varlık Fonu, TÜİK, Merkez Bankası, Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, kamu bankaları gibi ekonomiye dair önemli kurumların yöneticileri de altılı masadaki dengelere göre belirlenecek. Burada bazı isimlerin konuşulduğu ancak henüz masada belirleme yapılmadığı için şu aşamada açıklanmayacağı öğrenildi.

Bu isimlerin seçimlerin kazanılmasının ardından çıkarılacak ilk kararnamelerde açıklanacağı ifade ediliyor.

Millet İttifakı'nın ekonomi yönetiminde kimlerin yer alacağına dair mesajlarını vermesine karşın Cumhur İttifakı'nda bu yönde bir açıklama henüz yapılmadı. Cumhur İttifakı'nın adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmüş ancak bir uzlaşma sağlanamamıştı. Şimşek'in daha sonra eski partisi AKP'ye dışarıdan destek vereceği söylenmişti.

Son haftanın söylemi ekonomi

Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta mitinglerinde ana çerçeveyi "refah artışı sağlayacağız" çerçevesinde oluşturacağı da kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun son hafta konuşmalarında "gelir artışı sağlanması", "alım gücünün yükseltilmesi", "yoksullukla mücadele" mesajlarını artıracağı belirtildi.

Millet İttifakı, ekonomideki yol haritasını Ortak Politika Belgesi'nde belirlemişti. Belgenin "Ekonomi, Finans ve İstihdam" başlıklı bölümünde enflasyonun iki yıl içinde tek haneye indirilmesi, işsizliğin tek haneye indirilmesi, TÜİK istatistiklerinin denetlenmesi, beş yılın sonunda milli gelirin iki katına çıkarılması, ortalama büyümenin yüzde 5'in üzerinde gerçekleşmesi gibi vaatler yer alıyor.

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