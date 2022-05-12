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"Muhalefet erken seçim istemeli" | Nevşin Mengü Soruyor

8 saat önce

Nevşin Mengü Soruyor’da ekonomist Özlem Derici Şengül’le Dolar’daki artışı ve konut kredisi paketinin etkilerini; CHP Milletvekili Gürsel Tekin’le Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı ve İstanbul göç haritasını konuştuk.

https://www.dw.com/tr/muhalefet-erken-se%C3%A7im-istemeli-nev%C5%9Fin-meng%C3%BC-soruyor/video-61790629
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