PolitikaTürkiye"Muhalefet erken seçim istemeli" | Nevşin Mengü Soruyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoPolitikaTürkiye8 saat önce8 saat önceNevşin Mengü Soruyor’da ekonomist Özlem Derici Şengül’le Dolar’daki artışı ve konut kredisi paketinin etkilerini; CHP Milletvekili Gürsel Tekin’le Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı ve İstanbul göç haritasını konuştuk. https://www.dw.com/tr/muhalefet-erken-se%C3%A7im-istemeli-nev%C5%9Fin-meng%C3%BC-soruyor/video-61790629Reklam