MSB: Türk askerinin Afganistan’dan tahliyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'dan çekilmesinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, askerlerin tahliyelerinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize ‘ülkenize hoş geldiniz' diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin Bosna Hersek'te yaptığı açıklamada, "Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" dedi.

Resmi temaslar için Bosna Hersek'te bulunan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, "Afganistan'dan az sayıda teknik elemanımız hariç tüm ekiplerimizi çektik" diye konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı, Afganistan'daki terör saldırısına ilişkin de, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır" dedi.

Türkiye'nin Afganistan'da bundan sonra izleyeceği politikaları NATO'nun tutumuna göre belirleyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Şu an NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız" diye konuştu.

DW/TY,DA

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