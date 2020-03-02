 MSB: Bahar Kalkanı Harekâtı′nda iki asker şehit oldu | TÜRKİYE | DW | 04.03.2020

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TÜRKİYE

MSB: Bahar Kalkanı Harekâtı'nda iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Bahar Kalkanı Harekâtı’nda iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada altı askerin de yaralandığı duyuruldu.

Temsili fotoğraf

Temsili fotoğraf

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'deki saldırı sonrasında bölgede başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı konusunda twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada harekâtta Suriye ordusunun açtığı ateş sonucu iki askerin yaşamını yitirdiği, altı askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada bölgede belirlenen hedeflerin vurulmaya devam edildiği kaydedilerek, "Harekatın başlangıcından bu yana üç uçak, sekiz helikopter, üç insansız hava aracı, 151 tank , 47 obüs top, 52 çok namlulu roketatar, sekiz hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 24 zırhlı araç , 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

27 Şubat'ta İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısı sonucunda 34 asker hayatını kaybetmiş, ardından bölgede Bahar Kalkanı Harekâtı başlatılmıştı.

DW / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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